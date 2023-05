Police Transfer : राज्यातील 20 पोलिस उपअधीक्षकांच्या बदल्या

By

Police Transfer : राज्यातील २० पोलिस उपअधीक्षक/सहाय्यक पोलिस आयुक्तांच्या आज (ता.२०) गृह विभागाने बदल्या केल्या. यात जळगाव पोलिस मुख्यालयातील उपअधीक्षक संदीप गावित यांना शासनाने वाढदिवशी बदली गिफ्ट देत त्यांची पाचोरा उपविभागीय पोलिस अधिकारीपदी बदली केली आहे. (Transfer of 20 Deputy Superintendents of Police in state nashik news)

उर्वरीत बदल्यांमध्ये (कंसात प्रथम सध्याचे नंतर बदलीचे ठिकाण) शेखर देशमुख (चंद्रपूर- नाशिक शहर), नरसिंग यादव (नाशिक- बृहन्मुंबई), राजेंद्रसिंह गौर (अक्कलकोट- पिंपरी चिंचवड), बाळासाहेब कोपनर (पुणे- पिंपरी चिंचवड), रवींद्र चौधरी (पुणे- जुन्नर), उद्‍य डुबल (पुणे- तुरची जि. सांगली),

दिलीप टिपरसे (संभाजीनगर- गंगाखेड जि.परभणी), नीरज राजगुरू (जालना- गेवराई जि.बीड), मुकुंद आघाव (कन्नड- अंबड जि. जालना), दिनकर ठोसरे (गोंदिया- ब्रह्मपुरी जि.चंद्रपूर), कल्याणजी घेटे (धाराशिव शहर- ठाणे शहर),

विजय डोळस (भंडारा- ठाणे), विजयालक्ष्मी हिरेमठ (नागपूर शहर- बृहन्मुंबई), धर्मपाल बनसोडे (बृहन्मुंबई- नवीमुंबई), राजेंद्र मुणगेकर (ठाणे ग्रामीण- खेड जि. रत्नागिरी), सुनील जायभाये (जालना- बृहन्मुंबई), विशाल नेहूल (पैठण- नवी मुंबई), जितेंद्र आगरकर (गणेशपुरी जि. ठाणे- बृहन्मुंबई) यांचा समावेश आहे.