Diwali Padwa 2023 : साडेतीन मुहूर्तापैकी एक पाडव्याचा मुहूर्त साधत स्वप्नातील घर ताब्यात घेण्याचा आनंद साजरा झाला. शहरात दिपावलीच्या कालावधीमध्ये शेकडो प्रकल्पांचे हस्तांतरण ग्राहकांना झाले.

शहरात घरांचे वाढते दर लक्षात घेता व भविष्यात चांगला फायदा लक्षात घेऊन शहराच्या बाह्य भागात घरे घेण्याकडे पसंती मिळतं असल्याने शहर विस्ताराला चालना मिळणार आहे. (Transfer of hundreds of projects on occasion of Diwali Padwa 2023 Prefer outskirts of city nashik)

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास पाच हजारांहून अधिक फ्लॅट विक्रीसाठी उपलब्ध होते. दसरा व दिवाळी पाडव्याचा मुहूर्त साधण्यासाठी यापुर्वीच टोकन देवून बुकिंग झाले होते. बुकींग झालेल्या घरांचे पाडव्याला हस्तांतरण झाले.

मखमलाबाद, आनंदवली, पाथर्डी, गंगापूर तसेच आडगाव भागातील प्रकल्पांना मागणी होती. चुंचाळे व अंबड शिवारात बजेट फ्लॅट हातोहात विकले गेले.

यंदा फार्म हाऊसला देखील मागणी वाढल्याचे दिसून आले. बंगलो प्लॉटचे दर ३० ते ६० हजार रुपये वार राहिले. गंगापूर, आनंदवली भागात ६५ ते ८५ हजार रुपये वार प्लॉटचा होता. नाशिक शिवारात तपोवन, टाकळी या भागात नवीन प्रकल्पांना चालना मिळाली.

नांदूर, मानूर तसेच आडगाव शिवारात बंगलो, रो-हाऊसची मागणी नोंदविण्यात आली. वडाळा शिवारात डीजीपी नगर भागात प्लॉटला अधिक भाव मिळाला. गेटेड कम्युनिटी प्रकल्पांमध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तव अधिक मागणी दिसून आली.

सिन्नर फाटा भाग भविष्यात ट्रान्सपोर्ट जंक्शन होणार असल्याने त्या भागात नवीन प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले. नाशिकरोड भागात डबलडेकर पुलामुळे घरांना मागणी वाढली.

कमर्शिअल प्रॉपर्टीला पुणे महामार्गाच्या बाजूने चांगली किंमत मिळतं आहे. टाकळी ते जेलरोड हा नव्याने विकसित असलेल्या भागात नवीन निवासी प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले.

"नाशिक राज्यात वेगाने वाढणारे शहर आहे. त्यामुळे आतापासूनच घरे घेण्याकडे ग्राहकांचा कल आहे. यंदाच्या दिवाळी सणाला मोठ्या प्रमाणात बुकिंग झाल्याने पुढील दोन ते तीन वर्ष हाच ट्रेंड कायम राहील."- कृणाल पाटील, अध्यक्ष, क्रेडाई मेट्रो.