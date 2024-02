Nashik Police: गुन्हेशाखेच्या युनिट एकचे पोलीस निरीक्षक ढमाळ यांची बदली! युनिट एकला शिंदे, युनिट दोनला माछरे यांची नियुक्ती

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सुरू आहेत.

यात पोलीस निरीक्षकांच्या विनंतीनुसार आठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून, शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकचे पोलीस निरीक्षक विजय ढमाळ यांची पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात बदली करण्यात आली आहे. (Transfer of Police Inspector Dhumal of Crime Branch Unit One Appointment of Shinde to unit one Machine to unit two nashik news)