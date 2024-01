Nashik PI Transfers : येथील नाशिक परीक्षेत्रातील विशेष पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर- पाटील यांनी २८ पोलिस निरीक्षकांच्‍या बदलीचे आदेश शनिवारी (ता.१३) पारीत केले आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्‍या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोग व पोलिस महासंचालक यांच्‍या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निःशस्‍त्र पोलिस निरिक्षकांच्‍या या बदल्या केल्‍या आहेत. (Transfers of 28 PI in Nashik Constituency due to background of elections nashik news)