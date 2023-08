Nashik News : भुसावळ विभागातील महत्त्वाच्या पंधरा रेल्वेस्थानकांचा ‘अमृत भारत स्थानक योजने’त समावेश झाल्याने या स्थानकावर अत्याधुनिक सुविधा पुरवली जाणार आहे.

या कामाच्या प्रारंभाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मनमाड, चाळीसगाव, शेगाव, बडनेरा, मलकापूर, नेपानगर या सहा रेल्वेस्थानकांवर रविवारी (ता. ६) ऑनलाइन उद्‍घाटन होणार आहे. (Transformation of fifteen railway stations in Bhusawal section Online inauguration by PM Modi on Sunday Nashik News)

रेल्वेस्थानकांचा विकास करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने ‘अमृत भारत स्थानक योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत देशभरातील एक हजार ३०९ रेल्वेस्थानकांचा समावेश करण्यात आल्याने लवकरच त्यांचा कायापालट होणार आहे.

या योजनेंतर्गत विविध अद्ययावत सोयी-सुविधा प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

भुसावळ विभागातील नाशिक जिल्ह्यातील मनमाड, देवलाली, नांदगाव, लासलगाव यांसह बडनेरा, मूर्तिजापूर, शेगाव, नांदुरा, मलकापूर, पाचोरा, चाळीसगाव, धुळे, नेपानगर, रावेर, सावदा या पंधरा रेल्वेस्थानकांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

मनमाड रेल्वेस्थानकाचाही या रेल्वेस्थानकांमध्ये समावेश असल्यामुळे या रेल्वेस्थानकांचा पाच ते दहा कोटी रुपये खर्च करून मोठ्या प्रमाणात विकास केला जाणार आहे.

या विकासकामांमध्ये रूफ प्लाझा रुंद प्रवेश बाह्यदर्शनी भागाचा विकास, एक्झिक्युटिव्ह लॉज, स्टेशन अप्रोचेस, सर्क्युलेटिंग एरिया, लँडस्केपिंग, मॉडेल टॉयलेट, प्लॅटफॉर्म सरफेस, केबल ट्रेज, अत्याधुनिक फर्निचर, भरपूर प्रकाश योजनेसाठी एलईडी, नावाचे बोर्ड, पार्किंग व्यवस्था, प्रतीक्षागृह, स्वच्छतागृह आदींचा समावेश असणार आहे.

यामुळे रेल्वेस्थानकांचा विकास होणार आहे. प्रवाशांच्या दृष्टीने ही समाधानकारक बाब असली तरी रेल्वेने प्रवासी सुविधा केंद्रित विकासकामांना अधिक प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे.

सूचना पाठविण्याचे आवाहन

प्रवाशांसह संबंधित सर्व विविध घटकांकडून विविध स्थानकांवर अमृत भारत योजनेंतर्गत कोणत्या सुविधा व विकासकामे आवश्यक आहेत. त्यासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

त्याकरिता ट्विटर हँडल (@BhusavalDivn with hashtag #AmritBharat_ station name आणि ई-मेलद्वारे( bsldrm@gmail.com,cprooffice0@gmail.com) प्रवाशांनी व संबंधित घटकांनी सूचना कराव्यात, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.