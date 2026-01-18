नाशिक

Advocate Shriram Pingale : नाशिक महापालिकेची नोटीस वादाच्या भोवऱ्यात! ॲड. श्रीराम पिंगळे यांचा वृक्षतोडीला तीव्र विरोध

Objection Raised Against Nashik Municipal Notice : नाशिकमधील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर वृक्षतोड रोखण्यासाठी ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी महापालिकेच्या नोटिशीला कायदेशीर आव्हान दिले आहे.
Advocate Shriram Pingale

Advocate Shriram Pingale

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शहरातील काही ठिकाणी वृक्षांचा विस्तार कमी करण्यासंदर्भात दिलेल्या महापालिकेच्या नोटिशीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे ऑन रेकॉर्ड ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी हरकत घेतली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या स्पष्ट आदेशांनंतरही नोटीस काढणे म्हणजे थेट कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे नाशिकमधील वृक्षतोडीचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला असून, पर्यावरणप्रेमींमध्ये अस्वस्थता आणि उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
high court
tree
environment
Court
Municipal Corporation
Justice

Related Stories

No stories found.