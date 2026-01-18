Advocate Shriram Pingale : नाशिक महापालिकेची नोटीस वादाच्या भोवऱ्यात! ॲड. श्रीराम पिंगळे यांचा वृक्षतोडीला तीव्र विरोध

नाशिक: शहरातील काही ठिकाणी वृक्षांचा विस्तार कमी करण्यासंदर्भात दिलेल्या महापालिकेच्या नोटिशीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे ऑन रेकॉर्ड ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी हरकत घेतली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या स्पष्ट आदेशांनंतरही नोटीस काढणे म्हणजे थेट कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे नाशिकमधील वृक्षतोडीचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला असून, पर्यावरणप्रेमींमध्ये अस्वस्थता आणि उत्सुकता निर्माण झाली आहे..तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोड हरित लवादाच्या आदेशानुसार आधीच स्थगित असताना जिल्ह्यात कोठेही वृक्षतोड करू नये, असे निर्देश लागू असतानाही ‘नाशिक महापालिका’ने वृक्षविस्तार कमी करण्याबाबत हरकती मागवणारी नोटीस काढणे धक्कादायक असल्याचे पिंगळे यांनी स्पष्ट केले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही झाड तोडता येणार नाही, असा आदेश असताना ही नोटीस म्हणजे हरित लवाद व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..हरकतीत पुढे नमूद केले आहे, की बेकायदा वृक्षतोड झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करण्यात यावा. तसेच महापालिका निवडणुका न झाल्याने वृक्ष समिती अस्तित्वात नसताना अर्जदार, सुनावणी घेणारी यंत्रणा आणि आदेश देणारी व्यक्ती एकच असणे म्हणजे मनमानी कारभाराचा कळस असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. .BMC Election: मानखुर्दमध्ये ‘एमआयएम’ सरस; मुस्लिम मतदारांचा राजकीय कल बदलल्याचे चित्र, अपेक्षेहून अधिक यश!.वृक्ष समिती अस्तित्वात येईपर्यंत कोणतीही वृक्षतोड बेकायदेशीर ठरेल आणि ती उच्च न्यायालयाच्या अवमानास कारणीभूत ठरेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन पर्यावरणविरोधी भूमिका घेत असल्याचा ठपका ठेवत योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. महापालिका निवडणुकांच्या काळात बाजूला पडलेला वृक्षतोडीचा मुद्दा संपलेला नसून, आता ॲड. पिंगळे यांच्या हरकतीनंतर महापालिका कोणती भूमिका घेते, यावर पुढील घडामोडी ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.