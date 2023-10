Nashik News : लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागीय आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी इगतपुरी तालुक्यात भेट दिली. त्यांनी इगतपुरी तहसीलदार कार्यालय, पुरवठा शाखेची कार्यालयीन तपासणी केली.

सर्व तालुकाप्रमुखांकडून बैठकीत आढावा घेतला. विभागनिहाय अधिकाऱ्यांना प्रलंबित अर्जांबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. (Tree felling by Commissioner of Public Service Rights Commission Inspection by visiting various offices in Igatpuri Nashik News)

सेवा हक्क कायद्यांतर्गत येणाऱ्या अर्जांवर मुदतीत कार्यवाही न केल्यास अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक रवाई केली जाईल, अशा सूचनाही त्यांनी केली. तहसील कार्यालयासमोरील आपले सरकार सेवा केंद्राची तपासणी केली व त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या.

इगतपुरी नगरपरिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवा हक्क कायद्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष असल्याचे दिसून आले. नागरिकांना सेवा मुदतीत देण्याची ताकीद आयुक्त कुलकर्णी यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिली.

लोकसेवा हक्क कायदे अंतर्गत येणाऱ्या सेवा विहित मुदतीत नागरिकांना न मिळाल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करावे, असे आवाहन आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी या वेळी केले. कार्यालयीन तपासणी दौऱ्यात आयोगाच्या कार्यालयातील सुनील जोशी, उपसचिव सचिन पोतदार, सहाय्यक कक्ष अधिकारी घोडके आदी उपस्थित होते.