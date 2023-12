Nashik News: मालेगावच्या तहसीलदारांकडून स्टोन क्रशरधारकांची झाडाझडती

मालेगाव : तहसीलदार नितीनकुमार देवरे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तालुक्यातील स्टोन क्रशरधारकांची तपासणी केली. सायने, दसाने, चिखलओहोळ, माल्हणगाव परिसरात तपासणी करून बेकायदेशीर स्टोन क्रशरवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.

मार्च २०२४ अखेर रॉयल्टी भरणा व आवश्यक परवानगी २१ डिसेंबरपर्यंत संबंधितांनी प्राप्त करून घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. (Tree felling of stone crusher holders by tehsildars of Malegaon Nashik News)