Vande Bharat Railway Trial : वंदे भारत रेल्वेची ट्रायल; कसारा ते इगतपुरी अंतर 22 मिनिटात पूर्ण

नाशिक रोड : मुंबई ते इगतपुरी आणि इगतपुरी ते मुंबई अशी वंदे भारत ट्रेनची आज ट्रायल घेण्यात आली. मुंबई ते साईनगर शिर्डी अशी नवीन रेल्वेला १० फेब्रुवारीला सुरवात होत आहे. यासाठी रेल्वेच्या आरडीएसओ या रिसर्च एजन्सीने घाट सेक्शनमध्ये कसारा ते इगतपुरी आणि इगतपुरी ते कसारा येथे ट्रायल घेतली.

मुंबईपासून इगतपुरीपर्यंत ही नवीन गाडी चालवण्यात आली. दुपारी पावणेतीनला कसाऱ्यावरून ही गाडी निघाली व सव्वातीनला इगतपुरीला पोहोचली. (Trial of Vande Bharat Railwal Kasara to Igatpuri distance completed in 22 minutes nashik news)

विशेष करून घाट सेक्शनमध्ये ही गाडी चढउतार करते की नाही हे पाहण्यात आले. यासाठी रेल्वेच्या आरडीएसओ लखनऊ येथील अधिकारी उपस्थित होते. कसारा ते इगतपुरी दरम्यान ही गाडी अवघ्या २२ मिनिटात मार्गक्रमण करते.

अपेक्षेपेक्षा ही गाडी तीन ते चार मिनिटे लवकर पोहोचत असून विनाअडथळे ही गाडी मार्गक्रमण करत असल्याचा निष्कर्ष अधिकाऱ्यांनी काढला आहे. इगतपुरी रेल्वे स्थानकावर या गाडीचे स्वागत करण्यात आले.

येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या गाडीची रचना जाणून घेतली. आतून आणि बाहेरून ही गाडी इतर गाड्यांपेक्षा वेगळ्या रचनेची असल्याचा निर्वाळा अधिकाऱ्यांनी दिला.

"वंदे भारत या रेल्वेगाडीची ट्रायल करण्यात आलेली असून घाटात ही गाडी चालवून पाहण्यात आली आहे. यासाठी आरडीएसओ लखनऊ येथील अधिकारी वर्ग उपस्थित होते, त्यांच्या निरीक्षणाखाली ही गाडी चालवण्यात आली. कोणताही अडथळा आला नाही."

- ए. पी. राजपूत, अभियंता, इगतपुरी.

