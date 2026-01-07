नाशिक

Education News : विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण? नाशिक विभागात ५८० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची टंचाई

Over 1,000 Teacher Vacancies in Tribal Ashram Schools : नाशिक जिल्ह्यातील एका दुर्गम भागातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, जिथे पुरेसे शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि दैनंदिन अध्यापनावर मोठा परिणाम होत आहे.
नाशिक: आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची तब्बल एक हजारांवर पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. एकट्या नाशिक विभागातच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ५८० पदे रिक्त आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून शासनाने कंत्राटी भरतीचा पर्याय अवलंबिला असून, बाह्यस्त्रोत भरतीच्या माध्यमातून एक हजार ७९१ पदे भरण्यात आली.

