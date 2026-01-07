Education News : विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण? नाशिक विभागात ५८० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची टंचाई

नाशिक: आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची तब्बल एक हजारांवर पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. एकट्या नाशिक विभागातच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ५८० पदे रिक्त आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून शासनाने कंत्राटी भरतीचा पर्याय अवलंबिला असून, बाह्यस्त्रोत भरतीच्या माध्यमातून एक हजार ७९१ पदे भरण्यात आली..शिक्षकांना शाळाबाह्य कामांमध्ये गुंतविले जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याची ओरड होते. प्राथमिक शिक्षक व मुख्याध्यापकांना तर श्वान मोजण्याचे काम दिल्याने शिक्षकांमधे तीव्र संतापाची लाट पसरली. आदिवासी विकास विभागांतर्गत नाशिक, कळवण, राजूर, यावल, धुळे, नंदुरबार, तळोदा या सात एकात्मिक प्रकल्पांतर्गत शासकीय २१२ आणि अनुदानित २२४ आश्रमशाळा कार्यान्वित आहे. .या ठिकाणी पुरेसे शिक्षक नसल्याने या आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा सातत्याने घसरत आहे. शासनाकडून आश्रमशाळा समूह योजनेंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. .Phulambri News : शाळेसाठी जीव धोक्यात! एकदा पडले, तरी थर्माकोलवरून प्रवास सुरूच.आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी समाजाच्या मुलांना शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने दुर्गम भागात या शाळा स्थापन केल्या असून, विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश, पुस्तके आणि लेखन साहित्य मोफत पुरविले जाते. पण शिकविण्यासाठी पुरेसे शिक्षकच नसल्याने त्यांच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम जाणवतो..‘टीईटी उत्तीर्ण’ शिक्षकांची माहिती मागविलीशिक्षकांच्या अपूर्ण संख्येवर तोडगा काढण्याऐवजी आदिवासी विकास विभागाने कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, घसरलेली शैक्षणिक गुणवत्ता पाहता, हा निर्णय कितपत प्रभावी ठरेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यात आता शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्ती लागू केल्यामुळे त्यांचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांमध्येही गळती लागू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.