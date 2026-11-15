धुळे : टुडे पान ३ साठी...
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शेवगे (ता. साक्री) : शासकीय आश्रमशाळेत जनजातीय गौरव दिन सेवा सप्ताहांतर्गत कार्यक्रमात लाभार्थ्यास धनादेश देताना आमदार मंजुळा गावित. शेजारी प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील आदी.
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शेवगे आश्रमशाळेत लाभार्थ्यांना धनादेशांचे वितरण
जनजातीय गौरव दिन सेवा सप्ताह; स्वावलंबनाचे नवे पाऊल
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १५ : शासकीय योजनांचा लाभ थेट गरजूंपर्यंत पोहोचवून आदिवासी बांधवांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी शेवगे (ता. साक्री) येथील शासकीय आश्रमशाळेत लाभ वितरण मेळावा पार पडला. आमदार मंजुळा गावित यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना धनादेश व अर्थसहाय्य वितरण करण्यात आले. यानिमित्ताने आदिवासी बांधवांसाठी स्वावलंबनाचे नवे पाऊल उचलण्यात आले.
क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान ‘जनजातीय गौरव दिन सेवा सप्ताह’ साजरा होत आहे. या सप्ताहानिमित्त धुळे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या वतीने या विशेष मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. आमदार गावित, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, पिंपळनेर तहसीलदार अधिकार पेंढारकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी न्यूक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत निवड झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते धनादेशांचे वितरण करण्यात आले. तसेच वनहक्क समित्यांना आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य प्रदान करण्यात आले. योजनांच्या लाभासोबतच उपस्थितांना विविध कल्याणकारी योजना, अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि उपलब्ध संधींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. माहिती आणि प्रत्यक्ष लाभाची सांगड घालणारा हा उपक्रम ठरला. प्रकल्प अधिकारी पाटील यांच्या मार्गदर्शनात विविध समित्या गठित करण्यात आल्या होत्या.