Trimbak Road Land : नाशकात प्रशासनाचा मोठा दणका! त्र्यंबक रोडवरील ६२ एकर जमीन 'शासनजमा' करण्याचे आदेश

Illegal Land Transactions Exposed on Trimbak Road : नाशिक येथील त्र्यंबक रोडवरील महाराष्ट्र पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासमोरील ६२ एकर जमीन कूळ कायद्याच्या उल्लंघनामुळे अपर तहसीलदारांच्या आदेशानुसार शासनजमा करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: त्र्यंबक रोडवरील महाराष्ट्र पोलिस प्रशिक्षण केंद्रासमोरील तब्बल ६२ एकर जमीन शासनजमा करण्याचे आदेश नाशिकच्या अपर तहसीलदारांनी बुधवारी (ता. ७) काढले. कूळ कायदा डावलून आणि कायद्याचा स्पष्ट भंग करून जमीन खरेदी-विक्री केल्याचे चौकशीत उघड झाल्याने प्रशासनाने ही कठोर कारवाई केली आहे.

