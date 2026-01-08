Trimbak Road Land : नाशकात प्रशासनाचा मोठा दणका! त्र्यंबक रोडवरील ६२ एकर जमीन 'शासनजमा' करण्याचे आदेश

नाशिक: त्र्यंबक रोडवरील महाराष्ट्र पोलिस प्रशिक्षण केंद्रासमोरील तब्बल ६२ एकर जमीन शासनजमा करण्याचे आदेश नाशिकच्या अपर तहसीलदारांनी बुधवारी (ता. ७) काढले. कूळ कायदा डावलून आणि कायद्याचा स्पष्ट भंग करून जमीन खरेदी-विक्री केल्याचे चौकशीत उघड झाल्याने प्रशासनाने ही कठोर कारवाई केली आहे..त्र्यंबक रोडवरील सर्वे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ तसेच अंतिम भूखंड क्रमांक ५४१ अंतर्गत येणारी ही जमीन बेकायदेशीररीत्या खरेदी केल्याचा वाद दीर्घकाळ प्रलंबित होता. शासनस्तरावरून चौकशीचे आदेश मिळाल्यानंतर अपर तहसीलदार अमोल निकम यांनी सखोल चौकशी केली. चौकशीत ही जमीन मूळ कुळधारकांच्या हक्कांवर गदा आणत मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ६३ चा थेट भंग करून खरेदी-विक्री करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले..चौकशीदरम्यान संबंधित खरेदीदाराने शेतकरी असल्याचा कोणताही वैध पुरावा सादर केला नाही, तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांची आवश्यक परवानगीही घेतली नसल्याचे निष्पन्न झाले. परिणामी, हे सर्व व्यवहार अवैध ठरवून सदर जमीन शासनाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..दरम्यान, या जमिनीबाबत १६ नोव्हेंबर २००० रोजी काढण्यात आलेली अधिसूचना ही त्या तारखेनंतर त्र्यंबक रोडवरील ६२ एकर जमीन शासनजमा होणाऱ्या व्यवहारांनाच लागू होते. सदर जमिनीचे व्यवहार त्याआधी झालेले असल्याने कोणतीही सवलत लागू होत नाही, तसेच आधीपासून बेकायदेशीर असलेला व्यवहार नंतरच्या कोणत्याही सवलतीने कायदेशीर ठरू शकत नाही, असे अपर तहसीलदारांच्या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे..मध्यंतरी काही काळ या जमिनीची फाइल गहाळ झाल्याचा संशय निर्माण झाल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले होते. मात्र, अंतिम चौकशीत कायद्याचा भंग निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याने प्रशासनाने ठाम भूमिका घेत जमीन शासनजमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे..ऊस दरवाढीसाठी शेतकरी आक्रमक! सांगाेला तालुक्यात शिवसेनेचे उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरूच; उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली...कायद्याचा आधार-आदेशया प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ यांचा सन २०२० मधील महत्त्वपूर्ण निकाल लागू करण्यात आला आहे. या निकालानुसार, शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी खरेदीदारावर असते. पुरावा सादर करण्यात अपयश आल्यास कलम ६३ चा भंग सिद्ध होऊन असा व्यवहार कलम ८४-क अन्वये आपोआप बेकायदेशीर ठरतो. याच कायदेशीर आधारावर अपर तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशात, कलम ६३ चा भंग झाल्यास जमीन शासनजमा करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.