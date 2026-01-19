Trimbak Road : त्र्यंबक रोडची वाताहत! जलवाहिनीच्या कामामुळे नाशिककर धुळीत माखले

नाशिक: गेल्या महिनाभरापासून त्र्यंबक रोडवर जलतरण तलाव सिग्नल ते सिबल हॉटेल सिग्नलदरम्यान नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी करण्यात आलेल्या रस्ता खोदकामामुळे संपूर्ण रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. वाहनचालकांना धुळीकणांमुळे मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. विशेषतः दुचाकी, रिक्षाचालकांना जिकिरीने वाहने चालवावी लागतात. या खोदकामामुळे त्र्यंबक रोडची वाताहत झाली आहे. .त्र्यंबकेश्वर रोडवरील जलतरण तलाव सिग्नलपासून जलवाहिनीचे काम सुरू आहे. त्यासाठी रस्त्याचे खोदकाम करण्यात आले. यामुळे रस्ता उखडला असून, माती रस्त्यावर आली आहे. हे काम गेल्या महिनाभरापासून सुरू आहे. जलतरण तलाव ते मायको सर्कल या मार्गावरील नाशिकच्या दिशेने येणारा मार्ग खोदून काम केले आहे. .यामुळे या संपूर्ण रस्त्यावर खड्डे झाले आहेत. खोदकाम बुजविण्यात आल्याने माती रस्त्यावर आली आहे. हा रस्ता रहदारीचा आहे. शरणपूर पोलिस चौकी सिग्नल ते सिबल हॉटेल सिग्नलपर्यंतचे काम सुरू आहे. या संपूर्ण रस्त्यावर खोदकामामुळे माती रस्त्यावर आलेली आहे..त्र्यंबकेश्वर-सातपूरकडून नाशिकच्या दिशेने येणाऱ्या अवजड वाहनांसह बसेस, चारचाकी वाहने भरधाव वेगात धावतात. त्यामुळे रस्त्यावरची धूळ अधिक उडते आहे. परिणामी, रिक्षा व दुचाकीस्वारांना वाहने चालवताना जिकिरीचे होते आहे. मोठ्या वाहनांमुळे उडणारी धूळ लहान वाहनचालकांच्या डोळ्यात जाऊन त्यांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागते आहे. ठेकेदाराकडून माती उडू नये यासाठी पाणी मारले जात असले तरीही धूळ उडण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. धुळीच्या साम्राज्याने वाहनचालक बेजार झाले आहेत..पर्यायी मार्गावर रहदारी वाढलीदरम्यान, सिबल हॉटेल ते जलतरण तलाव सिग्नल यादरम्यानच्या रस्ता खोदकामामुळे धुळीच्या साम्राज्यातून जाण्याऐवजी वाहनचालक पर्यायी मार्गांचा अवलंब करीत आहेत. परंतु त्या मार्गांवर मोठ्या प्रमाणात रहदारी वाढून वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवते आहे. अवजड वाहने व बसेस आहे त्याच मार्गाचा वापर करतात. .Kolhaur ZP : आरक्षणाने उलथापालथ! हातकणंगलेत दिग्गज बाजूला, नव्या चेहऱ्यांचा उदय.परंतु चारचाकी कार, दुचाकीचालक सिबलकडून तिबेटियन मार्केटच्या रस्त्याकडे वळण घेतात. या मार्गावर वाहतूक कोंडी होते आहे. त्याचप्रमाणे, शरणपूर पोलीस चौकी ते जुने पोलिस आयुक्तालय सिग्नल रस्त्यावरही वाहतूक कोंडी होते आहे. होलाराम कॉलनीतून काही वाहने शरणपूर रोडमार्गे गंगापूर रोडकडे जात आहेत. या साऱ्या मार्गांवर कोंडी होत आहे..वाहतूक पोलिसांची दमछाकशरणपूर पोलिस चौकी, जुने पोलिस आयुक्तालय सिग्नल याठिकाणी वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहतूक पोलिस अंमलदारांची कोंडी सोडविताना दमछाक होते. तर, कुलकर्णी उद्यान चौक, राणे डेअरी चौकातही वाहतूक कोंडी होत आहे. दरम्यान, काही दिवसांत टिळकवाडी सिग्नल ते जलतरण तलाव सिग्नल या रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू होणार आहे. हे काम वर्षभर सुरू राहणार असल्याने या मार्गावरील वाहतुकीचा अतिरिक्त ताण पर्यायी मार्गांवर पडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.