Trimbak Road : त्र्यंबक रोडची वाताहत! जलवाहिनीच्या कामामुळे नाशिककर धुळीत माखले

Water Pipeline Work Disrupts Trimbak Road Traffic : त्र्यंबक रोडवर जलवाहिनी टाकण्याच्या कामामुळे रस्ता खोदलेला असून उडणाऱ्या धुळीमुळे वाहनचालकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: गेल्या महिनाभरापासून त्र्यंबक रोडवर जलतरण तलाव सिग्नल ते सिबल हॉटेल सिग्नलदरम्यान नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी करण्यात आलेल्या रस्ता खोदकामामुळे संपूर्ण रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. वाहनचालकांना धुळीकणांमुळे मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. विशेषतः दुचाकी, रिक्षाचालकांना जिकिरीने वाहने चालवावी लागतात. या खोदकामामुळे त्र्यंबक रोडची वाताहत झाली आहे.

