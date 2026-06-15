Nashik: त्र्यंबकेश्वरात १५० किलोंच्या शाळिग्रामचं मंदिर, राज्यातील महाकाय शाळिग्राम; कुशावर्तापेक्षा मोठ्या कुंडात गंगेसह सात नद्यांचं अन् ३ महासागरांचं तीर्थ

प्रशांत भरवीरकर नाशिक: भगवान महाविष्णूचे निर्गुण रूप मानला जाणारा शाळिग्राम आतापर्यंत देव्हाऱ्यात अथवा तुळशीवृंदावनात ठेवलेला आपण पाहिला आहे, मात्र तब्बल १५० किलोंहून अधिक वजनाच्या शाळिग्रामाबाबत आपण ऐकलेय का? त्र्यंबकेश्वरी काष्णों आश्रमात वर्षभरापूर्वी अशा प्रचंड शाळिग्रामासाठी मंदिराची निर्मिती करण्यात आली आहे. नेपाळच्या नैर्ऋत्येकडील मुक्तिनाथ मंदिराजवळील काळी गंडकी नदीमधून हा शाळिग्राम आणण्यात आला आहे. अधिक मासामध्ये भारतभरातील पर्यटक भाविकांनी येथे येत लक्ष तुलसीदल अर्पण केले..त्र्यंबकेश्वर रिंग रोड गुळवेवाडीसमोर उदासीन गुरू काष्र्णी आश्रम असून, मुख्य संकल्पना मथुरेजवळील, रमणरेती आश्रमाचे महामंडलेश्वर श्री कार्णी गुरुशरणानंद यांची आहे. सात एकर परिसरात हा आश्रम विस्तारलेला आहे. नोव्हेंबर २०१९ ते २०२५ या कालावधीत ७५ फूट उंच असलेल्या मंदिराचे निर्माण झाले. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात मंदिराचे बांधकाम पूर्ण होऊन येथे विग्रहांची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली..Stock Market Today: शेअर बाजारात मोठी उसळी! सेन्सेक्स 1,100 अंकांनी वाढला, निफ्टी 23,900 पार; सेन्सेक्स-निफ्टीत अचानक वाढ का?.केवळ मार्बलमध्ये बांधण्यात आलेल्या या मंदिराचे निर्माण अयोध्या येथील राममंदिर उभारणाऱ्या सोमपुरा कुटुंबीयांनीच केले आहे. मुख्य मंदिर शिवपंचायतनाचे असून, बाजूची दोन मंदिरे रमणबिहारी राधा व शाळिग्रामाची आहेत. हा शाळिग्राम केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर भारतामध्ये क्वचितच इतका महाकाय शाळिग्राम असेल, असे जाणकार सांगतात. या शाळिग्रामाची उंची अडीच फूट असून, मंदिर नागर शैलीमध्ये बांधण्यात आले आहे..Sangli Satara Election: विधान परिषद निवडणुकीत मोठी रणनीती! भाजपचे सदस्य अज्ञातस्थळी हलवणार, क्रॉस वोटिंगची धास्ती?,सांगली-सातारा विधान परिषद लढतीत ट्विस्ट.कुशावर्तापेक्षा मोठे कुंडत्र्यंबकेश्वर रिंग रोड गुळवेवाडीसमोर उदासीन गुरू कार्णी आश्रमालगत कुशावर्तापेक्षाही मोठ्या कुंडाची निर्मिती करण्यात येत आहे. यासाठीचा दगड नेवाश्याहून आणण्यात आला आहे. कुशावर्तासाठी राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांनी जेथून दगड आणला तोच दगड हे कुंड बनविण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये अमृतस्नान करण्यासाठी हे कुंड बांधण्यात येत आहे. गंगेसह सात नद्यांचे तीर्थ आणि तिन्ही सागरांचे पाणी या कुंडात विधिवत मंत्रोच्चारात टाकण्यात येणार आहे. महामंडलेश्वर श्री कार्णी गुरुशरणानंद यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. ते सर्व येथेच स्नान करण्यासाठी येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.