Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपविरोधात काँग्रेसचा एल्गार; गॅस टंचाईवरून एजन्सीसमोर जोरदार निदर्शने

त्र्यंबकेश्वर: देशातील प्रत्येक नागरिकाला हक्क व अधिकार देणाऱ्या संविधानाला अभिप्रेत देश निर्माण करण्याचे काम काँग्रेस करीत आहे. पण या विचारधारेला छेद देऊन शोषणावर आधारित व्यवस्था निर्माण करण्याचा भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा डाव आहे, तो हाणून पाडा, असे आवाहन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शुक्रवारी (ता. १३) येथ केले..त्र्यंबकेश्वर येथे पक्षाच्या दोनदिवसीय कार्यशाळेच्या सांगतेप्रसंगी श्री. सपकाळ बोलत होते. ॲड. गणेश पाटील, राजाराम पानगव्हाणे, शरद आहेर, प्रदेश सरचिटणीस ब्रिजकिशोर दत्त, अॅड. संदीप पाटील, प्रकाश सोनवणे, प्रा. ज्ञानेश्वर गायकवाड, नाशिक शहराध्यक्ष आकाश छाजेड, उत्तर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रमेश कहांडाळ, दक्षिण जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष भारत टाकेकर, प्रवक्ते हनुमंत पवार, आशुतोष शिर्के यांच्यासह प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होते..श्री. सपकाळ म्हणाले, की राजसत्ता व धर्मसत्ता ही मूठभर विशेष लोकांच्या हाती असावी, हा संघाचा विचार आहे. सत्ता, संपत्ती, द्वेष, भय, यातून धर्मांध राजकारण करीत आहे. 'अब की बार चारशे पार' केवळ संविधान बदलण्यासाठी भाजपला हवा आहे. याच विचाराने छत्रपती शिवाजी महाराज यांना राज्याभिषेक नाकारला. काँग्रेसची विचारधारा संविधानाची विचारधारा आहे, असेही ते शेवटी म्हणाले..समारोपाप्रसंगी ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री वसंत पुरके यांनी भाजपवर सडकून टीका केली. भाजपची 'फोडा आणि राज्य करा' ही नीती असून, समाजात जातीधर्मांमध्ये भांडणे लावून भाजप राजकीय पोळी भाजत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानानामुळे आणि काँग्रेस सरकारांनी राबवलेल्या धोरणांमुळे या देशातील गरीब, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी समाजाला शिक्षण व अधिकार मिळाले. त्यामुळे ते मुख्य प्रवाहात आले. भाजप सरकार हळूहळू या सर्वांचे हक्क काढून घेत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले..काँग्रेसतर्फे गॅसप्रश्नी आंदोलनत्र्यंबकेश्वर ः येथे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसतर्फे गॅसटंचाई विरोधात सरकारविरोधी आंदोलन करण्यात आले. कार्यशाळेतील प्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी येथे गॅस एजन्सीसमोर येत निदर्शने केली. केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. गॅस सिलिंडर प्रतीकात्मक म्हणून दर्शवीत सरकार नागरिकांना इंधन व रेशन तसेच जीवनावश्यक वस्तू पुरविण्यास असमर्थ ठरले आहे. .आंदोलनात हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासमवेत अॅड. आकाश छाजेड, नाशिक शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष स्वप्नील पाटील, सचिव अखिल भारतीय युवक काँग्रेस हाजी तीव्र खान, अल्तमस शेख, संतोष ठाकूर, राजाराम पानगव्हाणे, भारत टोकेकर, रमेश कहांडोळे यांच्यासह कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला.