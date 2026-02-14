Trimbakeshwar News : भाविकांचा श्वास मोकळा होणार! त्र्यंबकेश्वरमधील डंपिंग ग्राऊंड अखेर शहराबाहेर हलवणार

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर शहरातील कचरा डेपोची दुर्गंधी गावभर पसरत असल्याने पालिकेने जव्हार रोडवर निश्चित केलेल्या साडेचार एकरवर हा डेपो स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. पोलिस बंदोबस्तात शुक्रवारी (ता. १३) त्याचे काम सुरू करण्यात आल्याने येत्या महिनाभरात शहरातील कचरा डेपो स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे. .देशातील १२ ज्योतिर्लिंगांमध्ये त्र्यंबकेश्वरचा समावेश होतो. वर्षभर येथे भाविक दर्शनासाठी येत असतात. १५ हजार लोकसंख्येच्या या शहरात २५ हजार भाविक दररोज हजेरी लावतात. याशिवाय श्रावण महिना, पितृपक्ष, नारायण नागबलीची पूजा, नाताळ व दिवाळी सणाच्या सुट्या, तसेच संत निवृत्तिनाथ यात्रोत्सवानिमित्त लाखो भाविक त्र्यंबकेश्वरमध्ये दाखल होतात. त्यामुळे शहरात दररोज १० ते १२ टन कचरा निघतो. .हा कचरा डंपिंग करण्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या मागे जागा देण्यात आली आहे. या जागेच्या एका बाजूला मुस्लिम धर्मियांचे कब्रस्तान आहे. दुसऱ्या बाजूला तहसील कार्यालय, तिसऱ्या बाजूला गोदावरी नदी आणि चौथ्या बाजूला त्र्यंबकेश्वरचे मंदिर अशा कोंडीत हा कचरा डेपो सापडला. दैनंदिन कचरा साठविण्यासाठी जागा अपूर्ण पडते. त्यात ‘गोदावरी’त कचरा जाऊ नये, यासाठी उपलब्ध जागेवरच कचऱ्याचा ढिगारा तयार करावा लागतो. सातत्याने त्याची सरमिसळ होत राहते. .त्यामुळे यातून निघणारी दुर्गंधी गावात पसरत असल्याने भाविकांना नाकाला रुमाल लावून शहरात प्रवेश करावा लागतो. मंदिराच्या परिसरातही दुर्गंधीचे साम्राज्य परसल्याने भाविकांना यातून मार्ग काढवा लागतो. कचरा डेपो स्थलांतरित करावा, यासाठी तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता..अखेर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी या ठिकाणी भेट देऊन कचरा डेपो स्थलांतरित करण्यात येणाऱ्या जागेची पाहणी केली. जव्हार रस्त्यावरील साडेचार एकरवर हा डेपो स्थलांतरित करायचा आहे. पण, त्याला स्थानिकांचा विरोध असल्याने या डेपोचे काम अपूर्ण अवस्थेत होते. अखेर पोलिस बंदोबस्तात येथे संरक्षण भिंत, सुरक्षारक्षक कॅबिन आदी बांधकाम करण्यास सुरुवात करण्यात आली..डंपिंगचा विषय कुंभातचत्र्यंबकेश्वरमधील कचरा डेपोचा विषय प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. गेल्या कुंभमेळ्यात येथील कचरा थेट नाशिकपर्यंत आणण्यात आला. त्यानंतर आताही तशाच स्वरूपाचे नियोजन असणारा प्रस्ताव महापालिकेने फेटाळला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरच हा विषय मिटविण्यासाठी पालिका व कुंभमेळा प्राधिकरणाने कंबर कसली. जव्हार रस्त्यावर पालिका हद्दीत साडेचार एकर जागा त्यासाठी निश्चित केलेली आहे. पण, स्थानिकांनी तिकडे कचरा डेपो उभारण्यास तीव्र विरोध केल्याने आजपर्यंत हे काम स्थगित होते..भाजप आमदाराच्या कार्यालयात बॅगेत आढळलं पिस्तुल, कुणी आणि कशासाठी आणलं?.दिवसाला १० ते १२ टन कचरात्र्यंबकेश्वरची लोकसंख्या १५ हजारांच्या जवळपास आहे. याबरोबरच हॉटेल व्यावसायिक, नोकरदार, दर्शनानिमित्त येणारे भाविक, पूजाविधीसाठी आलेल्या भक्तांची संख्या २५ हजारांवर पोहोचते. त्यामुळे दिवसभरात १० ते १२ टन इतका कचरा संकलित होतो. ओला कचरा व सुका कचरा वेगवेगळा केलेला नसल्याने त्याचे विलगीकरण करण्यासाठी पुन्हा खर्च येतो..त्र्यंबकेश्वर शहरात येणाऱ्या भाविकांना योग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात लाखो भाविक येथे येतील. कचरा डेपोतून निघणाऱ्या दुर्गंधीमुळे रोगराई पसरते. आरोग्य धोक्यात येत आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत हा डेपो स्थलांतरित व्हायला हवा.- त्रिवेणी तुंगार, नगराध्यक्षा, त्र्यंबकेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.