Trimbakeshwar News : भाविकांचा श्वास मोकळा होणार! त्र्यंबकेश्वरमधील डंपिंग ग्राऊंड अखेर शहराबाहेर हलवणार

Trimbakeshwar Dumping Ground to Shift to Jawahar Road Under Police Vigil: दुर्गंधी गावभर पसरत असल्याने पालिकेने जव्हार रोडवर निश्‍चित केलेल्या साडेचार एकरवर हा डेपो स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
नाशिक: त्र्यंबकेश्‍वर शहरातील कचरा डेपोची दुर्गंधी गावभर पसरत असल्याने पालिकेने जव्हार रोडवर निश्‍चित केलेल्या साडेचार एकरवर हा डेपो स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. पोलिस बंदोबस्तात शुक्रवारी (ता. १३) त्याचे काम सुरू करण्यात आल्याने येत्या महिनाभरात शहरातील कचरा डेपो स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे.

