Trimbakeshwar News : त्र्यंबकनगरीचा कचरा आता नाशिकला! १ मार्चपासून विल्होळी डेपोत होणार विल्हेवाट

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर शहरातील दैनंदिन कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, येत्या १ मार्चपासून त्र्यंबकेश्वरमधील कचरा नाशिक शहरातील विल्होळी येथील डेपोत पाठविण्यात येणार आहे. तळेगाव शिवारात नव्या कचरा डेपोचे काम सुरू असले तरी ते पूर्ण होईपर्यंत ही तात्पुरती व्यवस्था लागू राहणार आहे..त्र्यंबकेश्वरमध्ये दररोज सुमारे अडीच ते पाच टन कचरा संकलित होतो. मात्र श्रावण महिना, पितृपक्ष आणि संत निवृत्तिनाथ यात्रोत्सवाच्या काळात हा आकडा १० ते १२ टनांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न पालिकेसमोर गंभीर स्वरूपात उभा राहिला होता..दुर्गंधीने प्रशासन त्रस्तसध्या तहसील कार्यालयाच्या पाठीमागे असलेल्या डेपोत कचऱ्याचे ढीग साचले असून, त्यातून निर्माण होणाऱ्या दुर्गंधीमुळे परिसरातील शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना काम करणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरापासून सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावर तळेगाव शिवारात पाच एकर जागा नव्या डेपोसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. .मात्र या जागेला स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. १३) पोलिस बंदोबस्तात कामाला सुरुवात केली. संबंधित शेतकऱ्यांना ५४ हजार रुपये प्रतिगुंठा दराने सुमारे १० कोटी आठ लाख रुपयांचा मोबदला जाहीर करण्यात आला असला, तरी त्यांनी तो अद्याप स्वीकारलेला नाही..कचऱ्याचे विभाजन सुरूतहसील कार्यालयामागील साचलेल्या कचऱ्याचे वर्गीकरण (विभाजन) करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, ती पूर्ण होण्यासाठी सुमारे एक ते दीड महिना लागणार आहे. एका बाजूला वर्गीकरणाची प्रक्रिया आणि दुसऱ्या बाजूला नव्या जागेवरील मूलभूत कामे व शेतकऱ्यांशी समन्वय सुरू राहणार आहे. तोपर्यंत संकलित होणारा दैनंदिन कचरा नाशिकमधील विल्होळी डेपो येथे पाठविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..Washim News: सर्व परीक्षार्थींची उत्तरे एकसारखीच; वाशीम जिल्ह्यात सामूहिक कॉपी, २६ शिक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश!.लोकसंख्येपेक्षा भाविकांची वाढती गर्दीत्र्यंबकेश्वरची लोकसंख्या सुमारे १५ हजार असली, तरी दररोज येणाऱ्या भाविकांची संख्या १५ ते २५ हजारांदरम्यान असते. त्यामुळे सांडपाणी व्यवस्थापन आणि कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न निकाली काढणे प्रशासनासाठी अत्यावश्यक ठरले आहे..त्र्यंबकेश्वरमधील कचऱ्याचा विषय अंतिम टप्प्यात आहे. नवीन ठिकाणी कचरा संकलन प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. तोपर्यंत त्र्यंबकेश्वरचा कचरा नाशिकला पाठविण्यास महापालिकेने परवानगी दिली आहे.-शेखर सिंह, आयुक्त, कुंभमेळा प्राधिकरण.