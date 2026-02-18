नाशिक

Trimbakeshwar News : त्र्यंबकनगरीचा कचरा आता नाशिकला! १ मार्चपासून विल्होळी डेपोत होणार विल्हेवाट

Temporary Shift of Waste to Nashik’s Willholi Depot : कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, येत्या १ मार्चपासून त्र्यंबकेश्वरमधील कचरा नाशिक शहरातील विल्होळी येथील डेपोत पाठविण्यात येणार आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: त्र्यंबकेश्वर शहरातील दैनंदिन कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, येत्या १ मार्चपासून त्र्यंबकेश्वरमधील कचरा नाशिक शहरातील विल्होळी येथील डेपोत पाठविण्यात येणार आहे. तळेगाव शिवारात नव्या कचरा डेपोचे काम सुरू असले तरी ते पूर्ण होईपर्यंत ही तात्पुरती व्यवस्था लागू राहणार आहे.

