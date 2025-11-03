नाशिक

Nashik Gautami Dam : कुंभमेळा अवघ्या काही दिवसांवर! गौतमी धरणातून त्र्यंबकेश्वरला पाणी आणण्याच्या ३०० कोटींच्या योजनेला अद्याप मुहूर्त नाही

Delay in Gautami Dam to Trimbakeshwar Pipeline Work : कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी त्र्यंबकेश्वर शहराला पाणीटंचाईतून मुक्त करण्यासाठी गौतमी धरणातून १२ किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्याच्या ३०० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी मिळूनही वर्षभरानंतरही कामाला सुरुवात झालेली नाही, यामुळे भाविकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
Gautami Dam

Gautami Dam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने त्र्यंबकेश्‍वरला येणाऱ्या भाविकांची संख्या विचारात घेऊन प्रशासनाने गौतमी धरणातून जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. वर्षभरापूर्वी मंजुरी मिळालेली ही योजना अजूनही सुरू न झाल्याने भाविकांच्या मनात योजनेविषयी संदिग्धता आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
dam
Kumbh Mela
Water supply
Project
trimbakeshwar
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com