Nashik Gautami Dam : कुंभमेळा अवघ्या काही दिवसांवर! गौतमी धरणातून त्र्यंबकेश्वरला पाणी आणण्याच्या ३०० कोटींच्या योजनेला अद्याप मुहूर्त नाही

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने त्र्यंबकेश्वरला येणाऱ्या भाविकांची संख्या विचारात घेऊन प्रशासनाने गौतमी धरणातून जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. वर्षभरापूर्वी मंजुरी मिळालेली ही योजना अजूनही सुरू न झाल्याने भाविकांच्या मनात योजनेविषयी संदिग्धता आहे. .त्र्यंबकेश्वर पालिका क्षेत्रात १५ हजार लोक राहतात. त्र्यंबकराजाचे दर्शन, नारायण नागबली, कालसर्प योग, त्रिपिंडी आदी पूजांच्या निमित्ताने २५ हजार भाविक या ठिकाणी नियमितपणे येतात. सद्यस्थितीला या शहराला ४० ते ५० हजार व्यक्तींच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागते. याशिवाय हॉटेल, बांधकाम व इतर उपयोगासाठी पाण्याचा वापर होतो. .पावसाळा संपताच 'गोदावरी'चे पात्र कोरडे पडते आणि भाविकांची निराशा होतो. नदीपात्रात कचरा साचतो किंवा सांडपाणी प्रवाहित होते. त्यामुळे दुर्गंधी पसरते. यावर उपाय म्हणून प्रशासनाने त्र्यंबकेश्वर शहरापासून १२ किलोमीटरवरील गौतमी गोदावरी या धरणातून वाहिनीने पाणी आणण्याची योजना आखली. सुमारे ३०० कोटींच्या या पाणीपुरवठा योजनेतून शहरातील गंगासागर व अहिल्या तलावात पाणी टाकले जाईल. .कुंड कायमस्वरूपी भरलेले राहतील आणि गोदामाई १२ महिने प्रवाहित राहण्यास मदत मिळेल, असेही नियोजन करण्यात आले आहे. कुंभमेळा काळात भाविकांसाठी घाट उभारून तेथेच त्यांना स्नान करायला लावण्याचेही नियोजन आहे. पेगलवाडी येथील प्रयागतीर्थापर्यंत हे पाणी घेऊन जाण्याची योजना आहे. त्याला अद्याप मूर्तस्वरूप आलेले नाही; पण मूळ योजनेलाच अद्याप मुहूर्त लागलेला नसताना कुंभमेळा काळातील भाविकांचा विचार फार दूर राहिला. .या योजनेचे काम केव्हा सुरू होईल व प्रत्यक्ष शहरापर्यंत केव्हा पाणी येईल, याचाही विचार व्हायला हवा. जलवाहिनीच्या कामात येणारे अडथळे, शेतकऱ्यांची नाराजी आदी प्रश्नांची सोडवणूक करताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे प्रशासनाने याचा वेळीच विचार करून कामाला सुरुवात करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. .अशी आहे जलवाहिनीगौतमी गोदावरी धरण ते त्र्यंबकेश्वर या साधारणत: १२ किलोमीटरच्या अंतरात उन्नती बंधारा बांधून पाणी उपसा करण्याचे नियोजन आहे. एक हजार १५० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकून दोन टप्प्यांत हे पाणी शहरापर्यंत आणले जाईल. गौतमी धरणाची एकूण साठवण क्षमता १.८७ टीएमसी एवढी आहे.