नाशिक

Nashik Kumbh Mela: सिंहस्थासाठी तयारी! त्र्यंबकेश्वर ते घोटी रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाच्या नोटिसा; शेतकरी, व्यावसायिकांत खळबळ

NH 160(A) Expansion Planned Ahead of Upcoming Kumbh Mela : आगामी सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी त्र्यंबकेश्वर (पेगलवाडी) ते घोटी या मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात येणार असून, त्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने भूसंपादनाची नोटीस बजावल्याने परिसरातील शेतकरी व जमीन मालक हवालदिल झाले आहेत.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नाशिक ते त्र्यंबकेश्‍वर रस्त्यालगतची बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्याची कार्यवाही पूर्ण होण्यापूर्वीच त्र्यंबकेश्‍वर ते घोटी या रस्त्यालगतच्या शेतकरी व व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भूसंपादनाची नोटीस दिल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
economy
Central Government
Land Acquisition
Project
trimbakeshwar
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com