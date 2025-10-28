Nashik Kumbh Mela: सिंहस्थासाठी तयारी! त्र्यंबकेश्वर ते घोटी रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाच्या नोटिसा; शेतकरी, व्यावसायिकांत खळबळ

नाशिक: नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगतची बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्याची कार्यवाही पूर्ण होण्यापूर्वीच त्र्यंबकेश्वर ते घोटी या रस्त्यालगतच्या शेतकरी व व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भूसंपादनाची नोटीस दिल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले. .आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर (पेगलवाडी) ते घोटी या महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. श्रावणातील फेरीमार्गही याच रस्त्यावरून जातो. त्र्यंबकेश्वर येथून पेगलवाडी, पहिने, सापगाव, आंबोली, आहुर्ली, भावली आदी गावांना जोडणारा हा एकूण ५१.९७ किलोमीटरचा रस्ता होणार आहे..त्यासाठी एनएच १६० (ए) या मार्गावरील ५३.५ ते १०५.४७ किलोमीटर या भागात भूसंपादन करण्यात येईल. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने या संदर्भातील नोटीस १४ ऑक्टोबर २०२५ ला प्रसिद्ध केली. जमीनमालकांना आता प्रत्यक्ष नोटीस प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार जमीन द्यावी किंवा त्यावर हरकती नोंदविण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारची ही सूचना असल्याने राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना त्यात कुठलाही हस्तक्षेप करता येत नाही..पहिली हरकत दाखलत्र्यंबकेश्वर ते घोटी या मार्गावरील भूसंपादनाविषयी नोटीस प्राप्त होताच पेगलवाडी येथील महंत डॉ. बिंदू महाराज यांनी भूसंपादन विभागाकडे सोमवारी (ता. २७) पहिली हरकत घेतली. मात्र, केंद्र सरकारचा हा उपक्रम असल्याने त्यात राज्य शासनाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. अखेर केंद्र सरकारच्या या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी थेट न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे डॉ. बिंदू महाराज यांनी सांगितले..या गावांतील शेतजमिनीत्र्यंबकेश्वर : शिरसगाव, आंबोली, अंबाई, सापगाव, पेगलवाडी, पहिने, खरौली, दापुरे, त्र्यंबकेश्वर.इगतपुरी : म्हसुर्ली, शेवगेडांग, वांजोळ, आहुर्ली, आवळी दुमाला, सातुर्ली, भावली बुदुक, कोरपगाव, कुर्नोली, वाकी, खंबाळे..Water Scarcity: अबब! पाण्यासाठी कोटीचा भुर्दंड; खारघरवासीयांना टंचाईमुळे खिशाला मोठा फटका.आमच्या आश्रमाला नोटीस प्राप्त झाली असून, त्याविरोधात भूसंपादन उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे हरकत नोंदविली. जागा द्यायला आमचा तीव्र विरोध आहे. केंद्र सरकार हा रस्ता तयार करणार असल्याने त्यांच्याविरोधात न्यायालयातच याचिका दाखल करावी लागेल.- डॉ. बिंदू महाराज, बिंदूधाम आश्रम, पेगलवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.