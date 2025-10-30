Ayush Prasad : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर महामार्ग सहापदरीकरण: 'शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच मार्ग काढू' - जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद

नाशिक: सिंहस्थ- कुंभमेळ्यापूर्वी नाशिक- त्र्यंबकेश्वर महामार्गाचे सहापदरीकरण केले जाणार आहे. महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादनामुळे स्थानिक रहिवासी व शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रशासन खबरदारी घेत आहे. बाधितांशी चर्चेतूनच सुवर्णमध्य काढण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना दिली. सर्व शासकीय विभागांच्या समन्वयातून कुंभमेळ्याशी संबंधित कामे वेळेत पूर्ण करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली..प्रश्न : त्र्यंबकेश्वर महामार्ग रुंदीकरणात शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही?आयुष प्रसाद : कुंभमेळ्यासाठी त्र्यंबकेश्वर महामार्गाचे रुंदीकरण गरजेचे आहे. त्यासाठी नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून (एनएमआरडी) योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे. जमीन संपादनाची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. त्यासंदर्भात शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येत आहे. तसेच बाधितांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात लवकरच कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत योग्य तो निर्णय होईल..नुकसानभरपाईसंदर्भातील बैठक कधी आयोजित करण्यात आली आहे?: मंत्री गिरीश महाजन हे बैठकीची तारीख व वेळ ठरवतील. या बैठकीत मोबदला कसा व कोणत्या प्रकारे द्यायचा याचा निर्णय होऊ शकतो. परंतु, शेतकऱ्यांशी आम्ही संपर्कात असून त्यांचे कोठेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी आम्ही घेत आहोत..विशेष म्हणजे काही शेतकरी, व्यावसायिक व रहिवाशांनी स्वत:हून अतिक्रमण काढल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो. काही ठिकाणी रुंदीकरणावेळी गाव रस्ते, वाहनतळाची जागा व अन्य मालमत्ता एनएमआरडीमार्फत अधिकृत करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे..सिंहस्थाच्या बैठका होतात, पण प्रत्यक्ष काम दिसून येत नाही.: सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या नियोजनात विविध यंत्रणांचा सहभाग आहे. त्यामुळे बैठकांचे सत्र आहे. पण याचा अर्थ जागेवर काम दिसून येत नाही, असा नाही. अनेक विभागांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. त्यापैकी काही कामे निविदा प्रक्रियेच्या टप्प्यावर आहेत, तर काहींना मंजुरी व निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामांचे ‘वर्कऑर्डर’ ही दिले गेले आहेत. लवकरच ती कामे सुरु होतील..कुंभमेळ्यासाठी कमी कालावधी शिल्लक असल्याने कामांच्या पूर्ततेबाबत साशंकता वाटते.: कुंभमेळ्याशी निगडित २७ विभागांमार्फत कामे केली जाणार आहेत. कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह आणि मी स्वतः बसून कामांबाबतचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये प्रत्येक कामाचा प्रारंभापासून ते शेवटच्या तारखेपर्यंतचे नियोजन केले आहे. ही सर्व कामे १८ महिन्यांत पूर्णत्वास जातील..विकासकामांना मंजुरी दिली जात असताना भू-संपादनाचा प्रश्न कायम आहे?: सिंहस्थाच्या विकासकामांमध्ये २७ प्रकारच्या कामांसाठी भू-संपादन करावे लागणार आहे. त्यामध्ये नदीघाट, साधुग्राम, वाहनतळ, राष्ट्रीय महामार्गासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. मात्र, ही कामे करताना काही ठिकाणी कायमस्वरूपी भू-संपादन तसेच काही ठिकाणी तात्पुरते भाडेतत्त्वावर जागा घेतली जाईल. त्यासंदर्भात संबंधित विभागांच्या मागणीनुसार कार्यवाही केली जाईल. संपादनासाठी निधीचा अडसर येणार नाही, याची मला खात्री आहे..निवडणुकांच्या आचारसंहितेत विकासकामे अडकण्याची शक्यता आहे?: आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गतच्या कामांना आचारसंहितेच्या कक्षेबाहेरून मंजुरी दिली जाते. त्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाला लवकरच प्रस्ताव सादर केला जाईल. या कामांमध्ये आरोग्य, नागरिकांची सुरक्षा, गर्दीचे नियोजन अशा कामांचा समावेश आहे..जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना विलंबाने अनुदान मिळते आहे?: जिल्ह्यासाठी भरपाईचे ३१७ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. शेतकऱ्यांना या मदतीचे वाटप करताना काहीअंशी विलंब होत असल्याबद्दल सत्यता आहे. परंतु, त्यामागे शेतकऱ्यांनी ‘ॲग्रीस्टॅक नोंदणी नसणे’, ‘अपूर्ण माहिती’ अशी विविध कारणे आहेत. या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात वेळ लागत आहे. मात्र, आजपर्यंत १०० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप झाले आहे. माझी शेतकऱ्यांना विनंती आहे की, ज्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक नोंद’ नसेल त्यांनी तातडीने ई-केवायसी करावे. तसेच सामूहिक गटांमध्ये अनुदान वितरणात अडचणी येत असून त्याचे प्रमुख कारण खातेदार मान्यता देत नाहीत. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे..CM Devendra Fadnavis: पुणे-मुंबईला जोडण्यासाठी इनोव्हेशन सिटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.जिल्ह्यात अवकाळीने शेतीपिकांचे नुकसान झाले असून त्याच्या पंचनाम्यांचे काय?: अतिवृष्टीच्या अनुदानाचे वाटप करत असताना जिल्ह्यामध्ये अवेळी पाऊस हजेरी लावत आहे. शासनाने अवकाळीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार तलाठ्यापासून ते प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व अधिकारी कार्यमग्न आहेत. बाधित शेवटच्या शेतकऱ्याला अनुदान मिळेपर्यंत मदतीचे वाटप केले जाईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.