Trimbakeshwar Temple : त्र्यंबकेश्वरमध्ये दर्शनासाठी लांबच लांब रांगा; सलग सुट्यांमुळे 'कुंभमेळ्या'सारखी गर्दी, भाविकांचे हाल

त्र्यंबकेश्वर: सलग सुट्यांमुळे येथे तीन दिवसांपासून भाविकांची अलोट गर्दी उसळली आहे. यामुळे त्र्यंबकेश्वरला जणू कुंभमेळ्याच्या गर्दीसारखी स्थिती जाणवत आहे. दुसरीकडे परराज्यांतील भाविकांना दर्शनव्यवस्था, मोफत पास आदींबाबत नेमकी माहिती मिळत नसल्याने त्यांची प्रचंड तारांबळ उडत होती. त्यातच भाविकांची वाहने कुठेही लावण्यात येत होती, त्यामुळे वाहतुकीचाही प्रश्न निर्माण होत होता..येथे ज्योतिर्लिंग दर्शनासाठी सततच्या रांगांना भाविक मेटाकुटीला येत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या सुट्यांच्या हंगामामुळे गर्दी दररोज वाढते. रविवार असल्याने आज गर्दीने उच्चांक गाठला होता. त्यामुळे रांगा निरंजनी आघाड्याच्या पुढे, तर देणगी दर्शनाची रांग तहसील कार्यालयापर्यंत पोहोचली होती..पुरेशी माहिती नसल्याने राज्य व परराज्यांतून येणाऱ्या भाविकांची फजिती होत होती. देणगी दर्शन कुठे, मोफत दर्शन कुठे अशी विचारणा करीत भाविक सैरभर फिरत होते. एकंदरीत तीन-चार दिवसांपासून होणाऱ्या गर्दीमुळे आगामी कुंभमेळा कालावधीत काय फजिती होऊ शकते, याची चुणूक दिसून आली..Humanity Story: कोवळ्या जीवांना मिळतो मायेचा स्पर्श; नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात ख्रिसमसच्या पर्वावर अवरतला ‘पर्पल सांता’...भक्तांबरोबरच वाहनांच्या रांगागर्दीमुळे चालायला रस्ता नाही, त्यातच रस्त्यात दुतर्फा वाहने उभी असल्याने गोंधळ आणखी वाढत होता. यावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने ‘भोले के भरोसे, सब चल रहा है’ अशी परिस्थिती होती. यावर मार्गही निघत नाही व काढण्याची इच्छा नसल्यागत सर्व काही सुरू आहे. लहान मुले व वृद्धांचे सर्वांत जास्त हाल होत आहेत. प्रसाधनगृह माहीत नाही, कोणतीही सुविधा नाही व सर्वत्र पुढे चला एवढेच चालू, मात्र देवाचे दर्शनही झाले नाही अशा प्रतिक्रिया काही भाविकांनी व्यक्त केल्या. अनेक भाविक गर्दी पाहून बाहेरूनच हात जोडून मार्गस्थ होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.