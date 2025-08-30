Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर; पण नाशिक महापालिकेची कामे कागदावरच

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर आला असताना महापालिकेकडून अद्याप एकही कामे सुरू झालेली नाहीत. सर्व कामे निविदा प्रक्रियेत अडकल्याने प्रत्यक्षात कामे दिसत नाही. सर्व कामांचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना मिळाल्यानंतर आता प्रत्यक्षात सुरू असलेली कामे, निविदा प्रक्रियेतील कामे व सुरू करावयाची कामांची यादी संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..२०२६-२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. कुंभमेळ्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर नियोजन सुरू आहे. नुकतेच विधिमंडळ अधिवेशनात १००४ कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यापाठोपाठ प्राधिकरणाने ३०६८ कोटी रुपयांचा निधीची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. .प्राधिकरणाच्या बैठकीत पाच कोटी भाविक तसेच जवळपास दहा लाख साधू व संत पर्वणीच्या दिवशी उपस्थित राहतील, असे नियोजन आहे. परंतु नियोजन व पायाभूत सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी अद्याप एकही काम हाती घेण्यात आलेले नाही. पाच पुलांचे काम अद्यापही कागदावर आहे..Nashik Land Acquisition : नाशिकमध्ये भूसंपादन घोटाळा: ५५ कोटींपैकी ३८ कोटी गोठवल्यानंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू.आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविला जात आहे. नुकतेच संबंधित कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. साधुग्राम भूसंपादन प्रक्रिया अपूर्ण आहे. महापालिकेच्या तुलनेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अन्य विभागांमार्फत कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रत्यक्ष कामांची प्रगती जाणून घेण्यासाठी विभागप्रमुखांना कामांच्या यादी सादर करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.