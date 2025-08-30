नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर; पण नाशिक महापालिकेची कामे कागदावरच

Funding Allocations and Priority Projects for Kumbh Mela : सर्व कामांचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना मिळाल्यानंतर आता प्रत्यक्षात सुरू असलेली कामे, निविदा प्रक्रियेतील कामे व सुरू करावयाची कामांची यादी संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Kumbh Mela
Kumbh Melasakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर आला असताना महापालिकेकडून अद्याप एकही कामे सुरू झालेली नाहीत. सर्व कामे निविदा प्रक्रियेत अडकल्याने प्रत्यक्षात कामे दिसत नाही. सर्व कामांचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना मिळाल्यानंतर आता प्रत्यक्षात सुरू असलेली कामे, निविदा प्रक्रियेतील कामे व सुरू करावयाची कामांची यादी संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Nashik municipal corporation
Municipal Corporation
Land Acquisition
Project
trimbakeshwar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com