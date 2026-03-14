Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २२ हजार १८१ कोटींचा निधी मंजूर; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा 'ॲक्शन प्लॅन' तयार!

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक येणार आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून येणाऱ्या प्रत्येक भाविक भारताचे पर्यायाने महाराष्ट्राचे प्रतिबिंब सोबत नेणार आहे. त्यामुळे यशस्वी आयोजनातून जगाला आकर्षण वाटेल, असे सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे आयोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. .सिंहस्थाच्या कामात विलंब करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. याप्रसंगी कुंभमेळ्याशी संबंधित विकासकामांसाठी २२ हजार १८१ कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. त्यात पहिल्या टप्प्यातील पाच हजार १४० कोटी तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील १७ हजार ४१ कोटींच्या कामांचा समावेश आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. १३) मुंबई येथे विधानभवनात कुंभमेळा शिखर समितीची बैठक झाली. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार सर्वश्री सीमा हिरे, देवयानी फरांदे, सरोज अहिरे, पंकज भुजबळ, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, राहुल ढिकले, महापौर हिमगौरी आडके उपस्थित होत्या..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की सिंहस्थ कुंभमेळा कामांसाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. नाशिक वर्तुळ मार्गातील अडथळे दूर करत विशेष बाब म्हणून ५० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करावी. तसेच कुंभमध्ये स्वच्छता अत्यंत महत्वाची असल्याने या कामांमध्ये उभारण्यात येणारी शौचालये दर्जेदार असावीत, अशा सूचना केल्या. नाशिक परिसरातील स्थानकांची पायाभूत सुविधांची कामे रेल्वेच्या माध्यमातून सुरू करण्यात येत आहेत. यामध्ये निफाड रेल्वेस्थानकाच्या समावेशासाठी रेल्वेने पडताळणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले..बैठकीत नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव यांच्यासह नाशिकचे विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री आदी उपस्थित होत्या. 'एनएमआरडीए'चे आयुक्त जलज शर्मा यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले..द्वारकाचा एकीकृत विकास : मुख्यमंत्रीद्वारका जंक्शन येथे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सुरू असलेल्या कामांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांचा विचार करून परिसरातील रस्त्यांचा एकीकृत विकास करावा. नवीन घाटांच्या जागेकरिता शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी विशिष्ट पद्धतीचा अवलंब करावा. त्र्यंबकेश्वरचे कुशावर्त व नाशिक येथील गोदावरी नदीतील पाणी कुंभमेळ्यात शुद्ध राहण्यासाठी यंत्रणांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शिर्डी ते नाशिक रस्त्याचे काम करण्यात यावे. मोबाईल संपर्काची व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी आतापासून तयारी करावी..मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनाकाळाराम मंदिर कामावेळी वाहतुकीला अडथळा नकोपंचवटीतील रामकाल पथाच्या कामाला गती देण्यात यावीशहरात ऑप्टिकल फायबर केबलचे काम वेगाने पूर्ण करावेस्मार्टसिटीतील नादुरुस्त सीसीटीव्हीची पडताळणी करावीनवीन सीसीटीव्हीसाठी उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावीअमृतस्नानाला महाविद्यालयांमध्ये वाहनतळासाठी निर्णय घ्यावानिवृत्तिनाथ मंदिर ट्रस्टच्या कामांच्या समावेशासाठी कार्यवाही करावीदोन ते चार हजार मुलांना कौशल्याचे प्रशिक्षण द्यावेमहिला बचत गटांच्या समावेशनाबाबत 'बिझनेस मॉडेल' उभारावे.ध्वजारोहणाचे मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रणकुंभमेळा शिखर समितीच्या बैठकीप्रसंगी पुरोहित संघ, नाशिक महापालिका व नाशिककरांतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी निमंत्रण देण्यात आले. सिंहस्थ मार्गावरील विविध विकासकामे आणि भाविकांच्या सोयी-सुविधांबाबत पुरोहित संघाच्या माध्यमातून निवेदनही देण्यात आले. .त्यात बारा महिने गोदावरी नदीत स्वच्छ व निर्मळ वाहते पाणी राहावे, विधीमार्गासाठी येणाऱ्या भाविकांना ऊन, वारा व पावसापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी योग्य पूजा व सभामंडप उभारावेत, गोदावरीची नियमित स्वच्छता व संवर्धन करण्यात यावे तसेच भाविकांसाठी आवश्यक त्या सुख-सोयी व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, साधू-संतांसाठी साधुग्राममध्ये उत्तम निवास व इतर सर्व व्यवस्था उत्कृष्ट पद्धतीने करण्यात यावी आदी मागण्यांचे निवेदन पुरोहित संघातर्फे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.