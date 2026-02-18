Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरचा कायापालट! सिंहस्थासाठी ७८० कोटींचा विकास आराखडा, कामांना वेग

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर शहरात तब्बल ७८० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू झाली असून, ती निर्धारित वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करण्याचे आवाहन सिंहस्थ कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले. अमृतस्नानासाठी सुमारे एक कोटी भाविक येण्याची शक्यता गृहित धरून पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत आहे..मंगळवारी (ता. १७) आयुक्तांनी प्रयागतीर्थ, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, मुकुंद तलाव, जलशुद्धीकरण केंद्र, बिल्वेश्वर तलाव तसेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची पाहणी केली. त्यानंतर नगर परिषदेत आढावा बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचनाही दिल्या..बैठकीस पर्यटन विभागाचे उपसंचालक डॉ. नंदकुमार राऊत, नगराध्यक्षा त्रिवेणी तुंगार, उपनगराध्यक्षा मंजू वारुंगसे, सिंहस्थ कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे मुख्याधिकारी अमोल चौधरी, पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक अमोल गोटे, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल पाटील, कार्यकारी अभियंता मनोज ढोकचौळे, सुमीत गांगुर्डे, शहर अभियंता स्वप्नील काकड, वास्तुविशारद अदिती गोखले आदी उपस्थित होते..आयुक्त सिंह म्हणाले, की कुंभमेळ्याचा मुख्य कालावधी १५ जून ते ३० सप्टेंबर २०२७ असा निश्चित आहे. या कालावधीपूर्वी सर्व कामे पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. प्रयागतीर्थ, इंद्रकुंड, मुकुंदेश्वर तीर्थ व बिल्वतीर्थ येथे साठलेला गाळ तातडीने काढून स्वच्छता व संवर्धनाची कामे सुरू करावीत..Central Railway: चाकरमान्यांना दिलासा! होळी, उन्हाळी सुट्टीसाठी विशेष रेल्वे, १००हून अधिक गाड्यांचे आयोजन; पाहा वेळापत्रक .कुशावर्त कुंड येथे पहिल्या टप्प्यातील कामे ध्वजारोहणापूर्वी पूर्ण होतील, यासाठी काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत दर्शन पथ आणि डीपी रस्त्यांच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कंपाउंड भिंतीचे काम आणि इतर पूरक सुविधा निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्यावर भर देत, ‘भाविकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुकर सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, ही प्रशासनाची प्राथमिकता आहे,’ असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले..त्र्यंबकेश्वरमधील प्रस्तावित कामे८९.८१ कोटी रु. : सिमेंट काँक्रीट रस्ते, पर्जन्य जलवाहिन्या व विद्युत डक६४.२१ कोटी रु. : पाणीपुरवठा योजना११.०३ कोटी रु. : घनकचरा व्यवस्थापन३६.९२ कोटी रु. : कुशावर्त तीर्थ विकास, गौतमी तलाव व मंदिरांचे संवर्धन३२८.८० कोटी रु. : उपसा जलसिंचन योजना२५० कोटी रु. : दर्शन पथ व नवीन रस्ता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.