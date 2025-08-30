Nashik Kumbh Mela : त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी ढिसाळ; साधू-महंतांची प्रशासनावर तीव्र नाराजी

त्र्यंबकेश्वर: सिंहस्थ कुंभमेळा जवळ येत असतानाही येथील मूलभूत सुविधांबाबत प्रशासन फारसे गंभीर नसल्याचा आरोप करत येथील विविध आखाड्यांच्या साधू-महंतांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांबाबत शासन, प्रशासन गंभीर नसून आता ही परिस्थिती तर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात काय स्थिती असेल, असा प्रश्न आखाडाप्रमुखांनी प्रशासनाला केला. त्यावर विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी महंतांनी सुचविलेली कामे प्राधान्याने करण्याचे आश्वासन दिले..नाशिक येथे गुरुवारी (ता. २८) साधू-महंतांशी प्रशासनाने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीबाबत चर्चा केली, त्यानंतर शुक्रवारी (ता. २९) येथे भेट देत विविध आखाड्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. विभागीय आयुक्त गेडाम, जिल्हाधिकारी शर्मा व इतर सर्व शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. सकाळी साडेदहाला जव्हार रस्त्यावरील स्वामी सागरानंद आश्रमाला भेट देत आनंद आखाड्याचे महंत शंकरानंद सरस्वती, गणेशानंद सरस्वती व त्यांचे अनुयायी यांच्याशी चर्चा करून आश्रम व आखाड्याची पाहणी केली..श्री पंच दशनाम जुना आखाडा नीलपर्वत येथे भेट देत त्यांनी टेकडीवरील आखाड्याची पाहणी केली. तेथील सभागृहात महामंडलेश्वर शिवगिरी यांच्यासह ठाणापती महंत सुखदेवगिरी, दीपकगिरी व इतर महंतांसमवेत सर्व समस्या जाणून घेतल्या. महंत सुखदेवगिरी यांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्ता पूर्ण खड्ड्यांनी व्यापला असून, तेथून येताना तुम्हाला खड्डे जाणवले नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला. .त्र्यंबकेश्वरनगरीची अवस्था बकाल झाली असून, वीजपुरवठा कधीही गायब होतो, रस्ते धाणीने व्यापले आहेत, अतिक्रमणामुळे संकुचित झालेले आहेत. स्वच्छतागृहे नसल्याने भाविकांचे अतोनात हाल होतात. पिण्याच्या पाण्याची तीच अवस्था, हे सर्व विषय केवळ चर्चेत राहतात, पुढे काहीही होत नाही. आता ही अवस्था तर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात काय होऊ शकते, याची कल्पनाच न केलेली बरी, अशा शब्दात त्यांनी नाराजी व्यक्त केली..विभागीय आयुक्त गेडाम, जिल्हाधिकारी शर्मा, तहसीलदार श्वेता संचेती, पोलिस आयुक्त बाळासाहेब पाटील, मुख्याधिकारी श्रिया देवचके, अभियंता काकड, प्रशासन अधिकारी जाधव यांसह इतर विभागाचे कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी व विविध शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी आखाड्यांनी मागणी केलेल्या विषयांची सूची केली असून, ती कामे प्राधान्याने सुरू होतील, असेही सांगितले..दुपारी उर्वरित साधू आखाड्यांना भेटी देऊन त्यांच्याशी प्राथमिक चर्चा करीत तेथील अडचणी जाणून घेण्यात आल्या. सर्व साधू आखाड्यांना भेट देऊन सर्वांशी संवाद साधला. प्रत्येक आखाडा व भाविकांसाठी करावयाच्या उपाययोजना व व्यवस्थेबद्दल प्राथमिक चर्चा झाल्याचे साधू-संत व अधिकारी यांनी सांगितले..नवीन कुंडाबाबत आखाड्यांमध्ये विसंवादत्र्यंबकेश्वर येथे महानिर्वाणी, आनंद, बडा उदासीन, नया उदासीन, निर्मल, अटल, जुना आखाडा, निरंजनी, आवाहन व अग्नी असे दहा आखाडे आहेत. आगामी सिंहस्थात या आखाड्यांच्या साधू-महंतांसह लाखो भाविक त्र्यंबकेश्वरला दाखल होण्याचा अंदाज आहे. या सर्वांना कुशावर्तात स्नानासाठी परवानगी देणे अशक्य आहे. त्यामुळे प्रती कुशावर्त उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. पण, दहापैकी निमम्या आखाड्यांची त्यास संमती, तर उर्वरित आखाड्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढताना प्रशासनाची दमछाक होईल..'मराठा आरक्षण देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते'; सात दिवसांत आरक्षण देतो म्हणणाऱ्या फडणवीसांवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा घणाघात.कुंभमेळ्याची कामे वेळेत पूर्ण करावीतसिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून येणाऱ्या साधू-महंतांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. शहरांतर्गत व शहराला जोडणारे, तसेच आखाड्यांपर्यंतच्या रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. साधू-महंतांसाठी राहण्याची सुविधा निर्माण करताना गोदावरी नदी अविरत वाहती ठेवावी, यासह विविध सूचना आखाड्यांच्या प्रमुखांनी केली. तसेच, आखाड्यांना पाणी व वीजपुरवठा करण्याची मागणी केली गेली. डॉ. गेडाम यांनी सूचनांची नोंद घेत त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. आखाडे, त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघ आणि स्थानिक तसेच भाविकांच्या सहकार्याने कुंभमेळा सुरक्षित व आनंददायी करण्यात येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.