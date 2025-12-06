Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा विकासकामांना गती! नाशिक-त्र्यंबकेश्वरसाठी ७१७ कोटींचा दुसरा हप्ता मंजूर

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य शासनाने दुसऱ्या टप्प्यात ७१७ कोटी रुपयांचा निधी नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाला उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी वितरित करताना कुंभमेळा आराखड्यातील विकासकामांवरच तो खर्च करावे, असे आदेशदेखील शासनाने दिले आहेत. निधीच्या उपलब्धतेमुळे कामांना गती मिळणार आहे. .राज्य शासनाने नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २०२५-२६ या वर्षात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. ती करताना १५ ऑक्टोबरला पहिल्या टप्प्यात २८३ कोटी रुपयांचा निधी कुंभमेळा प्राधिकरणाला उपलब्ध करून दिला होता. या निधीतून प्राधान्याची कामे हाती घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. .परंतु सिंहस्थ विकासकामांची यादी पाहता हा निधी तुटपुंजा असल्याने उर्वरित निधीसाठी प्राधिकरणाकडून शासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता, त्याला यश आले आहे. शासनाने शुक्रवारी (ता. ५) तरतुदीनुसार शिल्लक ७१७ कोटींचा दुसरा हप्ता मंजूर केला आहे..सिंहस्थ प्राधिकरणाला निधी उपलब्ध करून देताना आराखड्यातून सुचविलेल्या कामांवरच तो खर्च करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यासाठी विभागीय आयुक्त तथा कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, तसेच कुंभमेळा आयुक्तांनी एकत्रित बँक खाते उघडावे. या बँक खात्यातून हा निधी खर्च करण्यात यावा. निधी वितरणापूर्वी कामांना मान्यता व प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याची खात्री करावी, असेही निर्देश शासनाने दिले आहेत. या निधीच्या उपलब्धतेमुळे सिंहस्थ विकासकामांना गती मिळणार आहे..Kolhapur Muncipal Corporation : हरकतींच्या ढिगाऱ्यात अडकले बीएलओ; पत्ता-पत्त्यावर मतदार शोधताना प्रशासनाची घुसमट.पहिल्या टप्प्यात रस्ते, घाटांची कामेसिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविला आहे. त्यामध्ये लघु, मध्यम व दीर्घ अशी कामांची विभागणी केली आहे. दीर्घकालीन कामे पहिल्या टप्प्यात हाती घेतली आहेत. त्यामध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर शहरातील रस्ते, वीजवाहिन्या, नदीघाटांची उभारणीसह आनुषंगिक कामांचा समावेश आहे. निधीच्या उपलब्धतेमुळे ही कामे वेळेत पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.