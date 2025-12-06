नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा विकासकामांना गती! नाशिक-त्र्यंबकेश्वरसाठी ७१७ कोटींचा दुसरा हप्ता मंजूर

State Government Approves ₹717 Crore Fund for Kumbh Mela : नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकारने दुसऱ्या टप्प्यात ७१७ कोटींचा निधी मंजूर केला; विकासकामे प्राधान्यक्रमानुसार वेळेत पूर्ण करण्यासाठी निधी खर्च केला जाणार.
Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य शासनाने दुसऱ्या टप्प्यात ७१७ कोटी रुपयांचा निधी नाशिक- त्र्यंबकेश्‍वर कुंभमेळा प्राधिकरणाला उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी वितरित करताना कुंभमेळा आराखड्यातील विकासकामांवरच तो खर्च करावे, असे आदेशदेखील शासनाने दिले आहेत. निधीच्या उपलब्धतेमुळे कामांना गती मिळणार आहे.

