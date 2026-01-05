Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याच्या कामांवरून ठिणगी! त्र्यंबकेश्वरमध्ये साधू-महंत आक्रमक; कामांवर बहिष्काराचा इशारा

नाशिक: कुंभमेळा प्राधिकरणाने त्र्यंबकेश्वरमधील आखाड्यांच्या कामांची घोषणा केली. परंतु, प्रत्यक्षात कामांना सुरुवात न झाल्याने अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे पदाधिकारी व येथील आखाड्यांच्या साधू-महंतांनी याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आखाड्यांनी शासनाकडे दिलेल्या प्रस्तावानुसार कामे होणार असतील तरच ही कामे आम्ही होऊ देऊ, अन्यथा त्यावर बहिष्कार टाकण्याचा थेट इशारा दिल्याने साधू-महंत व प्रशासनातील वादाला सुरुवात झाली आहे. .त्र्यंबकेश्वरला दहा आखाडे, तर नाशिकला तीन प्रमुख आखाडे आहेत. या आखाड्यांचे प्रमुख, महंत व ठाणापतींच्या मागणीनुसार आखाड्यांतर्गत कामे होतात. त्र्यंबकेश्वर येथील आखाडाप्रमुखांनी प्रत्येकी पाच कोटींची मागणी केलेली असताना कुंभमेळा प्राधिकरणाने त्यांना पहिल्या टप्प्यात एक कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. कामे मंजूर करताना आखाड्यांचाच यात समावेश केला आहे. त्यातही प्रत्यक्ष कामांना अजून सुरुवात झालेली नाही. ही कामे सुरू केव्हा होणार आणि पूर्ण कधी होणार, याविषयी आखाड्यांमधे नाराजी पसरली आहे..केवळ एक कोटी रुपयांत किती व कुठली कामे करायची यावरून त्यांची नाराजी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंग यांनी त्र्यंबकेश्वरला भेट देऊन कामे तत्काळ सुरू करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. पण, अजूनही काम सुरू झालेले नाही..त्यातही आखाड्यांची कुठली कामे पहिल्या टप्प्यात होतील, याविषयी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नसल्याची नाराजी महंत शंकरानंद सरस्वती यांनी बोलून दाखविली. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या कामांवरून आता आखाड्यांचे साधू-महंत आणि प्रशासन अधिकारी यांच्यातील वादाला सुरुवात झाली आहे..Sangli Election : घरोघरी भेटी, रिक्षा फेऱ्या आणि थेट संवाद; सांगली महापालिका निवडणुकीचा प्रचार रंगात.वादाची प्रमुख कारणेआखाड्यांतर्गत होणाऱ्या कामांसाठी प्रत्येकी पाच कोटींचा प्रस्ताव येथील दहा आखाड्यांनी सरकारला दिला होता. त्यापैकी फक्त एक कोटींच्या कामांची आतापर्यंत घोषणा झाली. त्यावरून साधू-महंतांमध्ये नाराजी पसरली. प्रशासनाने फक्त आखाड्यांचा विचार केला असून, आश्रम व खालसांकडे दुर्लक्ष केल्याने ही नाराजी अजून वाढली आहे..अधिकारी वाटाण्याच्या अक्षदा देऊन मोकळे होतात. आम्ही प्रत्येक आखाड्याला पाच कोटींच्या कामांची मागणी केलेली होती. अधिकाऱ्यांनी केवळ एकच कोटींची घोषणा केली, त्यातही प्रत्यक्ष काम अजून सुरू झालेले नाही. कामे काय पावसाळ्यात सुरू होतील का? त्यापेक्षा आम्हाला सरकारचे एकही काम नको, अशी भूमिका आम्ही घेतली असून, लवकरच त्याची अधिकृत घोषणा करण्यात येईल.- महंत शंकरानंद सरस्वती, कोशाध्यक्ष, अखिल भारतीय आखाडा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.