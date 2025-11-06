Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा 'काउंटडाउन' सुरू! कामांची गती वाढवण्यासाठी मुख्य सचिव राजेश कुमार शनिवारी नाशिक दौऱ्यावर

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने प्रशासकीय स्तरावर विकासकामे सुरू आहेत. या कामांची गती वाढविण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार शनिवारी (ता. ८) नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. नाशिक रोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात दुपारी बाराला कुमार बैठक घेणार आहेत. .सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा काउंटडाउन सुरू झाले आहे. पुढील वर्षी ३१ ऑक्टोबरला ध्वजारोहणाने सिंहस्थाचा शंखनाद होणार आहे. याच अनुषंगाने मुख्य सचिव कुमार यांनी गेल्या महिन्यात १६ तारखेला मुंबईत बैठक घेत कामांना गती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राजेश कुमार स्वत: नाशिकचा दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यात सिंहस्थाच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या विकासकामांचा ते आढावा घेणार आहेत. .विभागीय आयुक्तालयात होणाऱ्या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. रस्ते, वाहनतळ, नदी घाटांची निर्मिती व सुधारणा, वाहतूक नियंत्रण, दळणवळण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्यसुविधा, पोलिस बंदोबस्त, कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, आपत्ती व्यवस्थापन, टेंट सिटी, कुंभमेळ्याची प्रचार व प्रसार तसेच अन्य बाबींचा आढावा होईल. .याव्यतिरिक्त सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने मंजुरी दिलेली कामे व निविदा प्रक्रिया आदींबाबतही बैठकीत चर्चा होणार आहे. या सर्व पार्श्र्वभूमीवर बैठकीसाठी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले आहे..Karad North Politics: कऱ्हाड उत्तरेत भाजपमध्ये इनकमिंग सुरूच; उंब्रज, पाल, मसूरमधील कार्यकर्त्यांचाही समावेश.बैठकांचे सत्रकुंभमेळा प्राधिकरणाने १७ ऑक्टोबरला सिंहस्थाचा २५ हजार कोटींचा आराखडा जाहीर केला. त्यामधून सात हजार कोटींच्या विकासकामांना निधी मंजूर झाल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. आराखड्याच्या घोषणेनंतर प्रशासकीय पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. प्रत्यक्ष विकासकामांना प्रारंभ होणे बाकी आहे. त्यातच आता पालिका निवडणुकांमुळे कुंभमेळ्याच्या कामांवर मर्यादा येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.