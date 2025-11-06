नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा 'काउंटडाउन' सुरू! कामांची गती वाढवण्यासाठी मुख्य सचिव राजेश कुमार शनिवारी नाशिक दौऱ्यावर

Chief Secretary Rajesh Kumar to Inspect Kumbh Mela Preparations : राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार शनिवारी (८ नोव्हेंबर) नाशिक दौऱ्यावर येत असून, ते नाशिक रोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या विकासकामांचा आढावा घेणार आहेत.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने प्रशासकीय स्तरावर विकासकामे सुरू आहेत. या कामांची गती वाढविण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार शनिवारी (ता. ८) नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. नाशिक रोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात दुपारी बाराला कुमार बैठक घेणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
election
Project
trimbakeshwar
Municipal election
Authority
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com