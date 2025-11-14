Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळा निर्विघ्न पार पडावा! रामतीर्थावर मुख्यमंत्र्यांनी सोडला संकल्प

नाशिक: नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमध्ये पुढील वर्षी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा तसेच विविध घाटांच्या सुशोभीकरणासह अन्य विकासकामे निर्विघ्न पार पडावीत, असा संकल्प गुरुवारी (ता. १३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रामतीर्थावरील भूमिपूजन कार्यक्रमात सोडला. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, दिलीप बनकर यांच्यासह शासकीय, मनपा अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..नाशिकसह श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साडेपाच हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या नियोजित विकासकामासह जिल्हा परिषदेच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील अर्धा डझन मंत्री आज नाशिकच्या दौऱ्यावर होते. रामतीर्थावरील रामकाल पथाच्या पाहणीसह अन्य विकासकामांच्या भुमिपूजनासाठी मुख्यमंत्री बारा वाजून चाळीस मिनिटांच्या सुमारास रामतीर्थावर पोचले. त्या ठिकाणी विविध विकासकामांचे भूमिपूजन मंत्रघोषात संपन्न झाले..गंगा गोदावरी पुरोहित संघाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर पंचाक्षरी, प्रमुख विश्वस्त सतीश शुक्ल, कल्पेश दीक्षित, सौरभ गायधनी, निखिल देव, बापू गायधनी, प्रतीक शुक्ल यांनी पौरोहित्य केले. चंद्रशेखर पंचाक्षरी यांनी मुख्यमंत्र्यांकरवी रामकाल पथासह विविध घाटांची निर्मितीच्या निर्मितीसह निर्विघ्न कुंभमेळ्याचा संकल्प सोडला. येथील विधीनंतर मुख्यमंत्र्यांचा ताफा दुपारी दीडच्या सुमारास श्री काळाराम मंदिराकडे मार्गस्थ झाला..श्रीरामाचे दर्शन घेतल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी नियोजित रामकाल पर्वपथाची धावती भेट देत पाहणी केली. तीन दिवसांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या आत्मघाती स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा गोदाघाटासह राममंदिराच्या परिसरात तैनात करण्यात आला होता. सुरक्षितता म्हणून रामतीर्थासह श्री काळाराम मंदिराकडे जाणारे सर्व मार्ग बॅरिकेटिंगद्वारे बंदीस्त करण्यात आले होते. .Mumbai Police: पोलिसांचा अॅक्शन मोड! बेकायदा पार्किंगविरोधात विशेष मोहीम.मुख्यमंत्र्यांचा ताफा पुढील कार्यक्रमाकडे रवाना झाल्यावर काही वेळाने हा बंदोबस्त हटविण्यात आला. त्यामुळे स्थानिकांनाही मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणारा हा कार्यक्रम निर्विघ्न पार पडावा, म्हणून पोलिसांनी विरोधी पक्षातील काही नेत्यांना त्यांच्या निवासस्थानीच तात्पुरत्या स्वरूपात स्थानबद्ध केले होते, परंतु त्याची जाहीर वाच्यता टाळण्यात आली. मात्र या कार्यक्रमादरम्यान आपल्याला घरातच काहीकाळ स्थानबद्ध केल्याचा दावा काँग्रेसच्या कल्पना पांडे यांनी व्यक्त करत नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.