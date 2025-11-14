नाशिक

Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळा निर्विघ्न पार पडावा! रामतीर्थावर मुख्यमंत्र्यांनी सोडला संकल्प

CM Fadnavis Performs Bhoomipujan for Major Kumbh Mela Projects : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत रामतीर्थावर सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित विकासकामे आणि रामकाल पथाचे भूमिपूजन मंत्रघोषात संपन्न झाले.
नाशिक: नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये पुढील वर्षी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा तसेच विविध घाटांच्या सुशोभीकरणासह अन्य विकासकामे निर्विघ्न पार पडावीत, असा संकल्प गुरुवारी (ता. १३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रामतीर्थावरील भूमिपूजन कार्यक्रमात सोडला. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, दिलीप बनकर यांच्यासह शासकीय, मनपा अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

