Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याची कामे रखडली! निवडणुकीच्या रिंगणात विकासकामे अडकल्याने आखाड्यांमध्ये संताप

नाशिक: नगर परिषदांनंतर आता महापालिकेची आचारसंहिता लागू झाल्याने सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या तयारीशी संबंधित विकासकामांना मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. कार्यारंभ आदेश देता येत नसल्याने नाशिक व त्र्यंबकेश्वर या दोन्ही ठिकाणच्या आखाड्यांतील साधू-महंतांमध्ये नाराजी वाढताना दिसते..यापूर्वी त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेच्या निवडणुकीमुळे विकासकामे रखडली होती. त्यानंतर आता नाशिक महापालिका निवडणुकीमुळे शहरातील कुंभमेळासंदर्भातील कामांनाही विलंब लागत आहे. या परिस्थितीविरोधात साधू-महंतांनी एकत्र येऊन ठोस भूमिका जाहीर करण्याचा विचार केला होता. मात्र, निवडणुकीच्या काळात हा विषय राजकीय वादाचा मुद्दा ठरू नये, यासाठी त्यांना संयम ठेवण्याची विनंती करण्यात आल्याचे विश्वासार्ह सूत्रांकडून सांगितले जाते..दरम्यान, तपोवन परिसरातील झाडतोडीचा विषय सत्ताधारी आघाडीसाठी अडचणीचा ठरला होता. हा मुद्दा राज्यभर गाजल्यावर हरित लवादाने झाडतोडीला स्थगिती दिल्याने काही प्रमाणात वातावरण निवळले. तरीही निवडणुकीच्या काळात या विषयावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहिल्याने उमेदवार व नेत्यांवर ताण वाढल्याचे दिसून आले. त्यातच उमेदवारी वाटपातील गोंधळामुळेही राजकीय अडचणी वाढल्या होत्या..या पार्श्वभूमीवर साधू-महंतांनी कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या कामकाजाबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील प्रत्येक आखाड्यासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांची विकासकामे अपेक्षित असून, पहिल्या टप्प्यात दोन कोटी रुपयांचा निधी देऊन उर्वरित कामे कुंभमेळा सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे कामे सुरू न झाल्याने असंतोष वाढल्याचे सांगण्यात येते..दुसरीकडे, प्रशासनाकडून आचारसंहितेच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे. कायदेशीर मर्यादा आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे निर्णयांना वेळ लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आचारसंहिता लागू राहिल्यास उन्हाळा संपेपर्यंतही अनेक कामे प्रलंबित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे आगामी काळात प्रशासन व साधू-महंतांमध्ये समन्वय साधून मार्ग काढला जातो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..