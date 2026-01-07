नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याची कामे रखडली! निवडणुकीच्या रिंगणात विकासकामे अडकल्याने आखाड्यांमध्ये संताप

Election Code of Conduct Hits Kumbh Mela Preparations : नाशिकमधील तपोवन आणि त्र्यंबकेश्वर परिसर, जिथे महानगरपालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित नवीन विकासकामांना स्थगिती मिळाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नगर परिषदांनंतर आता महापालिकेची आचारसंहिता लागू झाल्याने सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या तयारीशी संबंधित विकासकामांना मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. कार्यारंभ आदेश देता येत नसल्याने नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वर या दोन्ही ठिकाणच्या आखाड्यांतील साधू-महंतांमध्ये नाराजी वाढताना दिसते.

