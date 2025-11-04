Devendra Fadnavis : कुंभमेळ्याच्या तयारीला वेग! ७ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ७ हजार कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ७ तारखेला नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये प्रस्तावित ७ हजार कोटींपेक्षा अधिकच्या कामांचे एकत्रितपणे भूमिपूजन करण्याचे नियोजन सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने केले आहे..राज्यात लवकरच नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहितेपूर्वीच कुंभमेळ्याच्या कामांची सुरवात करण्याचे नियोजन सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वी आचारसंहिता लागू झाल्यास, नगरपालिका क्षेत्रातील कामे भूमिपूजनामधून वगळली जाऊ शकतात..मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा नाशिक दौरा निश्चित मानला जात असून, त्यांच्या हस्ते जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटनही होणार आहे. यासोबतच, त्र्यंबकेश्वर शहरासाठीची उपसा जलसिंचन योजना, दर्शनपथ, शहरांतर्गत रस्ते, तसेच नाशिकमधील रस्ते, मलजल निस्सारण प्रकल्प आणि नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर महामार्गाच्या सहापदरीकरणासह अन्य कामांचा समावेश आहे..मुख्यमंत्री त्र्यंबकेश्वरला भेट देणार असल्याने प्राधिकरण सर्वतोपरी तयारी करत आहे. एकत्रितपणे कामांचे भूमिपूजन झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होईल. कुंभमेळ्याची कामे लवकरच मार्गी लागावीत यासाठी वातावरण निर्मिती आतापासूनच सुरू झाली आहे..महत्त्वाची कामेसाधुग्राम अधिग्रहण : २७० एकर जागा-१०५० कोटी रु.नमामी गोदा प्रकल्प : २७०० कोटी रु.रामकालपथ : पंचवटीतील मंदिरांचे सुशोभीकरण-१४६ कोटी रु.जिल्ह्यातील रस्ते : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर-२२०० कोटी रु.ओझर विमानतळ विस्तारीकरण : ६७० कोटी रु.राज्य महामार्ग : २२७० कोटी रु..Navneet Rana: नवनीत राणा यांना बॉम्बने उडविण्याची धमकी; हैदराबादवरून रजिस्टर डाकेने आले पत्र.मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कामांचे भूमिपूजन करण्याचे नियोजन चालू आहे. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर शहरातील विविध कामांचा यात समावेश असून, केंद्र शासनाच्या निधीचा समावेश केल्यास जवळपास १० हजार कोटींपर्यंत हा आकडा पोहोचेल.- शेखर सिंह, आयुक्त, कुंभमेळा प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.