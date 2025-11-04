नाशिक

Devendra Fadnavis : कुंभमेळ्याच्या तयारीला वेग! ७ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ७ हजार कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन

CM Devendra Fadnavis to Launch ₹7000-Crore Kumbh Mela Projects : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमधील विविध विकास प्रकल्पांचे एकत्रित भूमिपूजन करण्याची तयारी सुरू आहे.
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ७ तारखेला नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये प्रस्तावित ७ हजार कोटींपेक्षा अधिकच्या कामांचे एकत्रितपणे भूमिपूजन करण्याचे नियोजन सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने केले आहे.

