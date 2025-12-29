Nashik Kumbh Mela : साधू-महंतांचा आक्रमक पवित्रा; पहिल्या टप्प्यात २ कोटींच्या निधीची आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीची मागणी

नाशिक: आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर येथील साधू, महंतांच्या आखाड्यांमधील मूलभूत सुविधांच्या कामांना लवकरच सुरुवात होईल, अशी ग्वाही कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली. .सिंहस्थ कुंभमेळा आणि संत निवृत्तिनाथ महाराज यात्रेनिमित्त पालिकेच्या कार्यालयात आयुक्त शेखर सिंह व जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी (ता. २७) साधू-महंतांशी संवाद साधला. नवनिर्वाचित नगरसेवक, अधिकाऱ्यांचीही बैठक घेत विविध सूचना केल्या. उपविभागीय अधिकारी पवन दत्ता, तहसीलदार गणेश जाधव, पालिकेचे मुख्याधिकारी राहुल पाटील उपस्थित होते..संत निवृत्तिनाथ महाराज यात्रेनिमित्त व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी शनिवारी (ता. ३) स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले. आयुक्त सिंह म्हणाले, की त्र्यंबकेश्वर येथे येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेता नवीन घाट बांधण्याचे नियोजन आहे. .रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येईल. पाणीपुरवठा, वीज, स्वच्छ्ता आदींचे नियोजन करण्यात येत आहे. या सर्व कामांचा आढावा घेतला. गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेबरोबरच बारमाही प्रवाहित होण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. राहुल पाटील यांनी कुंभमेळा आणि संत निवृत्तिनाथ महाराज यात्रेनिमित्त सुरू असलेल्या विकासकामांची माहिती दिली..Trimbakeshwar Temple : त्र्यंबकेश्वरमध्ये दर्शनासाठी लांबच लांब रांगा; सलग सुट्यांमुळे 'कुंभमेळ्या'सारखी गर्दी, भाविकांचे हाल.‘पहिला टप्पा दोन कोटींचा करा’आखाड्याच्या साधू-महंतांनी विकासकामांविषयी नाराजी व्यक्त केली. आखाड्यांमध्ये होणारी विकासकामे करताना किमान दोन कोटी रुपयांचा पहिला टप्पा करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची साधू- महंतांबरोबर त्र्यंबकेश्वर येथे बैठकही घेण्याची मागणी त्यांनी केली. साधारणत: जानेवारीअखेर किंवा फेब्रुवारीत ही बैठक घेण्याचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.