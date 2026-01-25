Nashik Kumbh Mela : हिंदुत्ववादी सरकार असूनही उदासीनता का? त्र्यंबकेश्वरमध्ये कुंभमेळा निधीवरून महंतांनी उठवला सवाल

त्र्यंबकेश्वर: सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर असताना येथील एकही कामाला अद्याप सुरवात झालेली नाही. वारंवार घोषणा होऊनही कामे केवळ कागदावरच असल्याने सर्वच साधू-महंतांनी व मठाधिपतींनी येथे झालेल्या बैठकीत शासनाचा एकमुखी निषेध केला. .सिंहस्थ कुंभमेळा कालावधीसाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांवरही अविश्वास दर्शवित त्यांना बदलण्यात यावे. केंद्रात व राज्यात हिंदुत्ववादी विचारांचे शासन असताना कामांसह निधीबाबत एवढी उदासीनता असेल, तर येथील आखाडे आपला निर्णय वेळेवर निश्चित घेतील हे शासनाने लक्षात घ्यावे, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला..येथील श्री पंचायती निरंजनी आखाड्यात दशनामी संन्यासी आखाड्याची संयुक्त बैठक शनिवारी (ता. २४) झाली. बैठकीत कुंभमेळ्यासाठी नियोजित कामांना अद्याप न झालेली सुरवात आणि वारंवार बदलण्यात येणारा आराखडा याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली..विविध आखाड्यांच्या प्रमुखांनी मांडलेल्या मतानुसार ध्वजारोहणानंतर देशभरातून साधू-महंतांचे त्र्यंबकेश्वर येथे आगमन व्हायला सुरवात होईल. मात्र त्यासाठीच्या एकाही कामाला अद्याप सुरवात झालेली नाही. कागदोपत्री हजारो कोटी रुपये दर्शविले जात असले तरी कामे का सुरू झालेली नाहीत, असा थेट प्रश्न प्रशासनाला विचारण्यात आला..आनंद आखाड्याचे महंत शंकरानंद सरस्वती म्हणाले, की सिंहस्थ कुंभमेळा कालावधीसाठी प्राधिकरणामार्फत दर्जेदार कामे केली जाणार असे सांगण्यात आले. मात्र केवळ आश्वासनांची खिरापत वाटली जात आहे. आखाड्यांना मंजूर प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी प्राधिकरणाने आखाड्यांना न देता ततो पालिकेकडे वर्ग केला जाणार आहे. त्यातून जीएसटी वजा केल्यावर ७० लाख उरतील. पालिकेकडे गेल्यावर तेथे दहा टक्के कमिशन खाल्ले जाईल, मग शिल्लक निधीत काय कामे करणार?.अधिकाऱ्यांत समन्वय नाहीरोज कामांची जाहिरात व त्यात बदल व एकही आराखडा निश्चित स्वरूपाचा नाही. मुळातच कोणताही विषय गांभीर्याने न घेता घाईने सादर केलेला हा आराखडा आता सर्वांच्याच चिंतेचा विषय बनला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा कालावधीसाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांमध्येच समन्वय नसल्याने आखाड्यांची दिशाभूल सुरू आहे. चार महिने पावसाळ्यात गेल्यावर एकही काम होऊ शकत नाही हे निश्चित. दुसरीकडे शासनाकडे निधी नसल्याचाही संशय शंकरानंद सरस्वती यांनी बोलून दाखविला..गतवेळेची पुनरावृत्ती नकोकामे पारदर्शक असावीत, साधू-महंतांनी सर्व कामांची यादी, त्यासाठी मंजूर रकमा व खर्चदेखील सर्वांनाच दर्शविले पाहिजे. गत कुंभमेळा कालावधीत ऐन पर्वणीच्या आदल्या रात्री रस्ते करण्यात येऊन निकृष्ट कामे केली, त्याची पुनरावृत्ती नसावी, असे सांगत अग्नी आघाड्याचे महंत दुर्गांनंद ब्रह्मचारी यांनी या कामांसाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना बदला, अशी थेट मागणी केली. कामे त्वरित व उत्तमरीतीने व्हावीत, असे त्यांनी सुचवले. मात्र कामांना सुरवातच होत नसल्याने चिंता व्यक्त केली..Nagpur News: श्रीपाद जोशींच्या पत्राला गडकरींनी दिले उत्तर; वि. सा. संघ निवडणूकीत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नसल्याचा खुलासा!.गत कुंभमेळ्याच्या समाप्तीप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढच्यावेळी पाच वर्षे आधीच विकास कामे सुरू करू असे जाहीर केले होते. आता पाच महिन्यावर कुंभमेळा आला तरीही एकाही कामास सुरुवात नाही. त्यांचे मंत्री व अधिकारी देखील याबाबत उदासीन आहेत. सारेच खेदजनक आहे.- महंत शंकरानंद सरस्वती, आनंद आखाडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.