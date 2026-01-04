Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी त्र्यंबकनगरी सज्ज; डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या हस्ते 'स्वच्छ संकल्प अभियान'चा शुभारंभ

नाशिक: नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी देश-विदेशातून लाखो भाविक व पर्यटक येणार असून शहर व परिसर स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरणपूरक राखण्यासाठी एकत्रित, नियोजनबद्ध आणि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले..नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन व त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद यांच्या संयुक्त नियोजनातून त्र्यंबकेश्वर शहरात ‘स्वच्छ संकल्प अभियान’चा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, नगराध्यक्षा त्रिवेणी तुंगार, तहसीलदार गणेश जाधव, मुख्याधिकारी राहुल पाटील, प्राधिकरणाचे तहसीलदार योगेश चंद्रे, मंदार दिवाकर यांच्यासह अधिकारी, साधू-महंत व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..डॉ. गेडाम म्हणाले, स्वच्छता अभियानात शासकीय यंत्रणांसह साधू-महंत, सामाजिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये व नागरिकांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. त्र्यंबकेश्वर शहर स्वच्छ राखण्यासाठी नगर परिषद व मंदिर संस्थानने कचरा व्यवस्थापनाचे प्रभावी नियोजन करावे. शिर्डी, शनी-शिंगणापूर आणि सप्तश्रृंगी देवस्थानांच्या धर्तीवर येथेही स्वच्छता कायम ठेवावी, तसेच आवश्यक ठिकाणी दंडात्मक कारवाई करावी, असे आवाहन त्यांनी केले..Jejuri News : जेजुरीतील गाढवांच्या बाजाराला उतरती कळा; दरवर्षीच्या तुलनेत २० टक्केच व्यवहार.कामांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी, नागरिकांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाबाबत जबाबदारीची भावना निर्माण करणे आणि समूहआधारित पर्यावरण संवर्धनाला चालना देणे हा या अभियानाचा उद्देश असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी उपस्थितांना ‘माझी वसुंधरा’ शपथ दिली. नगराध्यक्षा त्रिवेणी तुंगार यांनी मोहिमेस शुभेच्छा दिल्या..स्वच्छता मोहिमेचा प्रारंभ गौतमी घाट (गायत्री मंदिर) येथून झाला. संगम घाट, वेताळ महाराज मंदिर परिसर, निवृत्तीनाथ महाराज चौक व आवाहन आखाडा परिसरातही स्वच्छता करण्यात आली. शोभायात्रेद्वारे गजानन महाराज मंदिर चौक- छत्रपती शिवाजी महाराज चौक- लक्ष्मीनारायण चौक- गायत्री मंदिर या मार्गाने टाळ-मृदुंगाच्या गजरात स्वच्छतेचा संदेश देण्यात आला. या उपक्रमात विविध आखाड्यांचे महंत, आश्रम, स्वयंसेवी संस्था, महाविद्यालये, महिला बचत गट, वारकरी संप्रदाय व नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.