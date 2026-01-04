नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी त्र्यंबकनगरी सज्ज; डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या हस्ते 'स्वच्छ संकल्प अभियान'चा शुभारंभ

Swachh Sankalp Abhiyan Launched for Nashik–Trimbakeshwar Kumbh Mela : शहर व परिसर स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरणपूरक राखण्यासाठी एकत्रित, नियोजनबद्ध आणि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले.
नाशिक: नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी देश-विदेशातून लाखो भाविक व पर्यटक येणार असून शहर व परिसर स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरणपूरक राखण्यासाठी एकत्रित, नियोजनबद्ध आणि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले.

