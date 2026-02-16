Trimbakeshwar Mahashivratri : 'बम बम भोले'च्या निनादाने दुमदुमली त्र्यंबकनगरी; महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांचा महापूर!

त्र्यंबकेश्वर: येथे महाशिवरात्रीनिमित्त रविवारी नमामि शंकर, शिवशंकर शंभोचा निनाद करत पहाटेपासून भाविक, साधूगणांनी दर्शन आणि कुशावर्तावर स्नानासाठी गर्दी केली होती. पहाटे चारला मंदिर खुले झाल्यानंतर भाविकांची झुंबड उडाली होती. दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी वाढत गेल्याने लांबलचक रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान, दुपारी तीनला श्री त्र्यंबकेश्वराच्या पंचधातूच्या मुखवट्यांची पालखीतून वाजतगाजत मिरवणूक काढण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत भाविकांच्या रांगा कायम होत्या..महशिवरात्रीनिमित्त स्नान आणि दर्शनासाठी पहाटे तीनपासून भाविकांची गर्दी उसळली होती. येथील दहाही साधू आखाड्यांनी पहाटे सवाद्य मिरवणुकीने येत कुशावर्तावर स्नान करून आद्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वराचे दर्शन घेत पूजा व आरती केली. त्यांचे भक्तगणही या पूजेत सहभागी झाले होते. जुना आखाडा दत्त भैरवचे सभापती प्रेमगिरी, महामंडलेश्वर शिवगिरी महाराज यांच्यासह ठाणापती, निरंजनी आखाड्याचे मंडलेश्वर सोमेश्वरानंदगिरी, ठाणापती धनंजयगिरी, आनंद आघाड्याचे महंत शंकरानंद सरस्वती, उदासीन आघाड्याचे महंत, अटल आखाड्याचे महंत व साधू-महंत मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या आखाड्यांचे पुरोहित प्रमोद जोशी व त्रिविक्रम जोशी यांनी साधू-महंतांसाठी अभिषेक पूजा व आरती केली..दर्शनासाठी पहाटे चारला दरवाजे उघडताच भाविकांची झुंबड उडाली. पूर्व दरवाजाच्या रांगा दोन किलोमीटरपर्यंत होत्या. दुसरी रांग जुने महादेव मंदिरात दर्शनासाठी लागली होती. काही भक्त व साधू महाराजांनी भाविकांना फळे व उपवासाच्या खिचडीचे वाटप केले. दरम्यान, जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी पहाटे येथे भेट दिली. त्या वेळी साधू-महंतांनी त्यांचे स्वागत केले..Jalna News: महाशिवरात्र व हरिनाम सप्ताह सुरू असताना बाेकड कापल; जालना जिल्ह्यातील धक्कादायक प्रकार, ग्रामस्थांचा रस्त्यावर ठिय्या!.दुपारी तीनला त्र्यंबकराजाची पंचमुखी मुखवट्याची मूर्ती सजविलेल्या पालखीत ठेवून सवाद्य मिरवणुकीने मेन रोड, पाचआळीमार्गे जोगळेकर वाड्यावरून कुशावर्तावर स्नानपूजेसाठी नेण्यात आली. या वेळी केरळी वाद्य, डमरूवादक व शंखनाद करण्यात येत होता. पालखी मार्गात फुलांच्या रांगोळ्या रेखाटल्या होत्या. महिलांनी ठिकठिकाणी पालखीचे औक्षण केले. कुशावर्तावर स्नानपूजा झाल्यावर पालखी मंदिरात परतली. सायंकाळी साडेपाचला विश्वस्तांनी अभिषेक पूजा केली. .संपूर्ण त्र्यंबकेश्वर श्री त्र्यंबकेश्वराच्या जयजयकाराने दुमदुमून गेले होते. सायंकाळी मंदिर प्रांगणात कथक नृत्य सादर करण्यात आले. शंकराला उसाचा रस व आंब्याचा मोहर, बेल व कवठ फळ वाहण्याची प्रथा असल्याने भाविकांनी तो वाहिला. रात्री उशिरा विशेष पूजा झाली. या वेळी पिंडीवर सप्तधान्याची आरास करण्यात आली होती. प्रांगणात मध्यरात्री पालखी सोहळा झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.