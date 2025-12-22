नाशिक

Trimbakeshwar Municipal Election: त्र्यंबकेश्वरमध्ये शिवसेनेचा ऐतिहासिक 'राज्याभिषेक'! भाजपचा बालेकिल्ला ढासळला, त्रिवेणी तुंगार विजयी

Historic Shiv Sena Win in Trimbakeshwar Civic Polls : त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद निवडणुकीत नगराध्यक्षपदी शिवसेनेच्या त्रिवेणी तुंगार यांचा विजय झाल्यानंतर समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच शिवसेनेचा नगराध्यक्ष निवडून आल्याने शिवसैनिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने भाजपने अत्यंत प्रतिष्ठेच्या बनविलेल्या त्र्यंबकेश्‍वर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या त्रिवेणी तुंगार यांनी नगराध्यक्षपदी बाजी मारत पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच शिवसेनेचा भगवा फडकविला आहे. भाजपचे उमेदवार कैलास घुले यांना ८६८ मतांनी पराभवाची धूळ त्यांनी चारली. तसेच नगरसेवकांच्या एकूण २० जागांमध्ये राष्ट्रवादीचे सात, भाजपचे सहा, शिवसेनेचे पाच, तर दोन अपक्षांनी मारली बाजी.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
political
election
victory
trimbakeshwar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com