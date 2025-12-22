Trimbakeshwar Municipal Election: त्र्यंबकेश्वरमध्ये शिवसेनेचा ऐतिहासिक 'राज्याभिषेक'! भाजपचा बालेकिल्ला ढासळला, त्रिवेणी तुंगार विजयी

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने भाजपने अत्यंत प्रतिष्ठेच्या बनविलेल्या त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या त्रिवेणी तुंगार यांनी नगराध्यक्षपदी बाजी मारत पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच शिवसेनेचा भगवा फडकविला आहे. भाजपचे उमेदवार कैलास घुले यांना ८६८ मतांनी पराभवाची धूळ त्यांनी चारली. तसेच नगरसेवकांच्या एकूण २० जागांमध्ये राष्ट्रवादीचे सात, भाजपचे सहा, शिवसेनेचे पाच, तर दोन अपक्षांनी मारली बाजी. .त्र्यंबकेश्वर पालिकेच्या सभागृहात रविवारी (ता. २१) मतमोजणी झाली. निवडणुकीत मतदानापूर्वी पुरस्कृत उमेदवाराच्या बिनविरोध विजयाने खाते उघडलेल्या राष्ट्रवादीने निकालातही विजयाची पहिली सुरवात केली. प्रभाग क्रमांक तीनचे उमेदवार अमोल कडलग व कल्पना लहांगे यांनी सर्वांत अगोदर गुलाल उधळला. त्यानंतर राष्ट्रवादीने विजयाची घोडदौड कायम ठेवत तब्बल सात जागांवर विजय मिळविला..भाजपकडे मतदारांनी अक्षरश: पाठ फिरविल्याचे या निकालातून दिसून येते. थेट नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार कैलास घुले यांच्यासह १३ उमेदवारांचा पराभव झाला. भाजपच्या सहा जागा निवडून आल्याने सर्वच नेत्यांचा भ्रमनिरास झाला. या तुलनेत शिवसेनेच्या त्रिवेणी तुंगार यांनी थेट नगराध्यक्षपदाची बाजी मारल्यामुळे नगर परिषदेवर प्रथमच शिवसेनेचा भगवा फडकला आहे. त्यांच्या पक्षाचे पाच नगरसेवक निवडून आले असले तरी महत्त्वाचे पद काबीज झाल्याने कुंभमेळ्यावर आता शिवसेनेची छाप पडणार आहे..प्रभाग क्रमांक २ मधील मतमोजणी यंत्रणातील तांत्रिक बिघाडामुळे निकालास एक तास विलंब झाला. भाजपसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रचारसभा घेतल्या. शिवसेनेसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी प्रचार केला. मात्र, राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यात तीन मंत्री असूनही एकानेही सभा घेतली नाही, हे विशेष..India-New Zealand FTA : भारत–न्यूझीलंडमध्ये मुक्त व्यापार करार! 20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक; कृषीसह या क्षेत्रांना होणार फायदा.प्रभाग दोनच्या यंत्रात तांत्रिक बिघाडदहा प्रभागांमधील एकूण २० जागांसाठी २ डिसेंबरला घेण्यात आलेल्या मतदान प्रक्रियेच्या वेळी प्रभाग क्रमांक दोनमधील मतदान यंत्रात तांत्रिक बिघाड झाला. हे यंत्र मतमोजणीच्या दिवशीही निकाल दर्शवत नसल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी गणेश जाधव यांनी हा निकाल राखीव ठेवला. नाशिकहून तज्ज्ञ बोलविले. तज्ज्ञांनी केलेल्या दुरुस्तीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत हा निकाल जाहीर केला. त्यामुळे साधारणत: तासभर निकाल लांबणीवर पडला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.