Nashik SulaFest : नाशिकमध्ये सुलाफेस्टचा धमाका! ३१ जानेवारीपासून रंगणार आशियातील सर्वात मोठा संगीत महोत्सव

नाशिक: नाशिकच्या निसर्गरम्य सुला विनयार्ड्स येथे ३१ जानेवारी व १ फेब्रुवारी रोजी आशियातील सर्वाधिक लोकप्रिय द्राक्षमळा संगीत महोत्सव सुलाफेस्ट मोठ्या दिमाखात रंगणार आहे. पंधराव्या पर्वात संगीत, संस्कृती, खाद्यपदार्थ आणि वाइन यांचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळणार असून, देश-विदेशातील नामवंत कलाकार सुला विनयार्ड्सच्या अँम्फीथिएटरमध्ये सादरीकरण करणार आहेत..गेल्या वर्षी जोरदार पुनरागमनानंतर यंदा सुलाफेस्ट अधिक व्यापक आणि उत्साही स्वरूपात सज्ज झाला आहे. द्राक्षमळ्यांच्या सान्निध्यात, मोकळ्या आकाशाखाली दोन दिवस चालणारा हा संगीतप्रवास प्रेक्षकांना दिवसाच्या सुरेल तालांपासून ते रात्रीच्या जोशपूर्ण सादरीकरणांपर्यंत मंत्रमुग्ध करणार आहे. यंदाच्या पर्वात किंग, न्यूक्लिया, गाउडी यांच्यासह मिडिव्हल पंडित्झ (कर्ष काले व कुतले खान यांच्यासह), द यलो डायरी, स्वरात्मा, प्रिन्सली स्टेट्स डब ऑर्केस्ट्रा, डैरा (क्वीनडमसह), डार्क सर्कल फॅक्टरी, डॉट, ओजी शेज आणि शुगहनी हे कलाकार सादरीकरण करणार आहेत..सुला विनयार्ड्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव सामंत म्हणाले, "प्रेक्षकांना आवडलेल्या प्रत्येक बाबींचा विचार करून नव्या अनुभवांची भर घालणारा सुलाफेस्ट आम्ही साकारत आहोत. पंधरावे पर्व आमच्यासाठी विशेष आहे. खऱ्या अर्थाने अविस्मरणीय असा सुलाफेस्ट साजरा करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.".संगितासोबत उपस्थितांना निवडक खाद्यपदार्थ, सुलाच्या पुरस्कारप्राप्त वाइन, वाइन कॉकटेल्स आणि वाइन कॅन्सचा आस्वाद घेता येणार आहे. पॉप-अप स्टॉल्स, विविध संवादात्मक विभाग आणि द्राक्षमळ्यांचे विहंगम दृश्य या महोत्सवाची रंगत अधिक वाढवणार आहेत. द सोर्स शार्दोने रिझर्व्ह, सुला मस्कत ब्लाँ आणि सुला मर्लो यांसह सुलाच्या नव्या वाइनचे चाखणेही पाहुण्यांसाठी खुले असणार आहे..