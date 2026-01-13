Trimbakeshwa News : त्र्यंबकेश्वरमध्ये विठूनामाचा गजर! संत निवृत्तिनाथ महाराजांच्या यात्रेसाठी ११० दिंड्या दाखल

त्र्यंबकेश्वर: संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराजांची यात्रा बुधवारी (ता.१४) पौष वद्य एकादशीस होत असून, सोमवारी सकाळपासूनच वारकरी भाविकांच्या दिंड्यांनी त्र्यंबकेश्वर नगरीत मोठी गर्दी केली आहे. सायंकाळपर्यंत तब्बल ११० लहान-मोठ्या दिंड्या शहरात दाखल झाल्या असून, यात्रेचे वातावरण भक्तिरसाने भारून गेले आहे..महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून पायी दरमजल करीत आलेल्या या दिंड्यांचे त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका व तहसील कार्यालयाच्या वतीने प्रवेशद्वारावर श्रीफळ व पुष्प देऊन स्वागत करण्यात येत आहे. याच पद्धतीने गजानन महाराज संस्थानाच्या वतीनेही दिंड्यांचे आदरातिथ्य केले जात आहे..यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर नगरपालिकेने स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच ठिकठिकाणी माहिती फलक उभारले आहेत. यंदा भाविकांची संख्या लक्षणीय वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दिंड्यांसाठी नियोजित दर्शन व्यवस्था राबविण्यात येत आहे..Belagavi Bhogi Festival : कडक भाकरीपासून मलिद्यापर्यंत; भोगीच्या चुलीवर शिजणारी परंपरा : बेळगावच्या ताटातून उमटणारी तीन राज्यांची चव.दिंड्या उत्तर दरवाजातून मंदिरात प्रवेश करून कळस दर्शन घेत, त्यानंतर पश्चिम दरवाजातून बाहेर पडत आहेत. मंदिर प्रांगणात भजन- कीर्तनाचा अखंड निनाद सुरू असून, भाविक कुशावर्त तीर्थाची प्रदक्षिणा करून मुक्कामाच्या ठिकाणी जात आहेत. दशमी, एकादशी व द्वादशी अशा तीन दिवस चालणाऱ्या या यात्रेमुळे आज संपूर्ण त्र्यंबकेश्वर नगरी वारकरी भाविक व विविध व्यावसायिकांच्या वर्दळीने गजबजून गेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.