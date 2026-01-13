नाशिक

Trimbakeshwa News : त्र्यंबकेश्वरमध्ये विठूनामाचा गजर! संत निवृत्तिनाथ महाराजांच्या यात्रेसाठी ११० दिंड्या दाखल

Massive Influx of Warkari Dindis in Trimbakeshwar Ahead of Yatra : सोमवारी सकाळपासूनच वारकरी भाविकांच्या दिंड्यांनी त्र्यंबकेश्वर नगरीत मोठी गर्दी केली आहे. सायंकाळपर्यंत तब्बल ११० लहान-मोठ्या दिंड्या शहरात दाखल झाल्या असून, यात्रेचे वातावरण भक्तिरसाने भारून गेले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
त्र्यंबकेश्वर: संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराजांची यात्रा बुधवारी (ता.१४) पौष वद्य एकादशीस होत असून, सोमवारी सकाळपासूनच वारकरी भाविकांच्या दिंड्यांनी त्र्यंबकेश्वर नगरीत मोठी गर्दी केली आहे. सायंकाळपर्यंत तब्बल ११० लहान-मोठ्या दिंड्या शहरात दाखल झाल्या असून, यात्रेचे वातावरण भक्तिरसाने भारून गेले आहे.

