Trimbakeshwar Online Puja: त्र्यंबकेश्वराच्या 'ऑनलाइन पूजे'च्या नावाखाली लूट, स्थानिक पुरोहितांचे गंभीर आरोप; अशी व्यवस्थाच नाही, ट्रस्टचे म्हणणे

त्र्यंबकेश्वर: त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविक येत असताना आता विविध मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून 'ऑनलाइन पूजे'च्या नावाखाली पैसे कमावण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक पुरोहितांनी केला आहे. मंदिर परिसर व पिंडीचे चित्रीकरण करून अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, जलाभिषेक, कालसर्प पूजा आदी विधी भाविकांच्या नावाने घरबसल्या केल्याचे दर्शविले जात असल्याने स्थानिक पुरोहितांच्या पारंपरिक व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..त्र्यंबकेश्वर येथे अभिषेक, लघुरुद्र, महारुद्र, नारायण नागबली, त्रिपिंडी श्राद्ध, कालसर्प शांती यांसह विविध धार्मिक विधी केले जातात. याच धार्मिक श्रद्धेचा आधार घेत काही अॅपवर अत्यल्प दरात पूजा करून देण्याच्या जाहिराती केल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी ५१ रुपयांत अभिषेक, ११ रुपयांत बेलपत्र अर्पण, ११ रुपयांत जलाभिषेक, तर ७०० रुपयांत कालसर्प पूजा केल्याचे सांगितले जाते..PM Modi Mental Naxalism Statement : 'नक्षलवादाने तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले'; मानसिक नक्षलवादाला ठेचल्याशिवाय भारत विकसित होणार नाही, पीएम मोदींचा जोरदार हल्ला.संबंधित अॅपवर मंदिर परिसर तसेच पिंडीचे चित्रीकरण दाखवून भाविकांच्या नावाने पूजा करण्यात येत असल्याचा दावा केला जातो. स्थानिक पुरोहितांच्या म्हणण्यानुसार, काही स्थानिक व्यक्ती तसेच अन्य राज्यांतील पुरोहितांच्या मदतीने हा प्रकार गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. सोशल मीडिया व विविध मोबाईल अॅपवर जाहिराती करून भाविकांकडून पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप आहे. या माध्यमातून आर्थिक उलाढाल होत असून, प्रत्यक्ष त्र्यंबकेश्वर येथे येऊन पूजा करणाऱ्या भाविकांची संख्या आणि त्यामुळे स्थानिक पुरोहितांचे उत्पन्न कमी होत असल्याची नाराजी पुरोहितांनी व्यक्त केली..Devbhumi Jat Name Change Latest News : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'देवभूमी जत' नामकरणाचा मार्ग मोकळा, गॅझेट नोटिफिकेशन लवकरच; पालकमंत्री चंद्रकांतदादांची माहिती.आभासी पूजेतून देवस्थानाची प्रतिमा मलिनया प्रकाराबाबत त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टकडे विचारणा केली असता, अशा प्रकारच्या ऑनलाइन पूजा ट्रस्टकडून केल्या जात नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, काही खासगी व्यक्ती मंदिर परिसराचा वापर करून चित्रीकरण करीत असल्याचा आरोप आहे. मंदिराचा परिसर व पिंडी दाखवून भाविकांच्या नावाने पूजा केली जात असल्याचे भासवून पैसे घेतले जात असल्याने देवस्थानची प्रतिमाही मलिन होत असल्याचे पुरोहितांचे म्हणणे आहे. अशा आभासी पूजेच्या माध्यमातून मौल्यवान धातूंच्या वस्तू व मूर्ती मिळविल्याचीही चर्चा असल्याने या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी त्र्यंबकेश्वर पोलिसांकडे करण्यात आली. भाविकांना सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.