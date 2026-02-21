Trimbakeshwar Prayag Tirth Project : त्र्यंबकेश्वरचा कायापालट! १४८ कोटींचा 'प्रयागतीर्थ विकास' प्रकल्प; ५७ लाख भाविकांना घेता येणार शाही स्नान

किरण कवडे- नाशिक: कुंभमेळ्याचे मुख्य धार्मिक केंद्र म्हणून त्र्यंबकेश्वरची ओळख असली, तरी भाविकांची संख्या तुलनेने नाशिकपेक्षा कमी राहिल्याने शहराचा अपेक्षित विस्तार आणि विकास आजवर मर्यादितच राहिला आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही तफावत दूर करण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण व प्रशासनाने ‘प्रयागतीर्थ क्षेत्र विकास’ प्रकल्प हाती घेतला. या निर्णयामुळे त्र्यंबकेश्वर शहराच्या विकासाला नवे दालन खुले होणार असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे..या प्रकल्पांतर्गत प्रयागतीर्थाला कुंभमेळ्याचे अधिकृत ठिकाण म्हणून घोषित करण्याची तयारी सुरू असून, येत्या सिंहस्थात त्याची औपचारिक घोषणा होणार आहे. याठिकाणी भगवान शंकराचे भव्य शिल्प साकारण्यात येईल. त्यामुळे भाविकांना धार्मिक दर्शनाबरोबरच आकर्षक पर्यटनस्थळाचा अनुभवही मिळणार आहे. पवित्र गोदावरी नदीत स्नानासाठी आणि दर्शनासाठी सुसज्ज घाट उभारण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले..पर्यटनातून रोजगारनिर्मितीची अपेक्षाघाट निर्मितीमुळे स्थानिक शेतकरी आणि लघु-मोठ्या व्यावसायिकांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. निवास व्यवस्था, भोजनालये, पूजेचे साहित्य, फुले-फळांची विक्री, स्थानिक अन्नपदार्थ, लघुउद्योग आदी व्यवसायांना चालना मिळेल. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पर्यटन विकसित होऊ शकते. परिणामी, त्र्यंबकेश्वर शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे. तसेच, मुख्य शहरात होणारी प्रचंड गर्दी विभागून व्यवस्थापन सुलभ करण्याचाही या प्रकल्पामागील उद्देश आहे..शेतकऱ्यांच्या शंका अनुत्तरितविकासाच्या या आराखड्यावर स्थानिक शेतकऱ्यांकडून काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. २०१५ च्या कुंभमेळ्यानिमित्त बांधण्यात आलेल्या घाटांची सध्याची अवस्था काय आहे, याकडे स्थानिकांनी लक्ष वेधले. गेल्या दहा-बारा वर्षांत त्या घाटांचा वापर घनकचरा टाकण्यासाठी व मोकाट जनावरांच्या आश्रयासाठी होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे..प्रशासनासाठी मोठी कसोटीप्रयागतीर्थ विकास प्रकल्प हा त्र्यंबकेश्वरच्या भावी विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार की देखभालीअभावी तोही दुर्लक्षित राहणार, हे येणारा काळच ठरविणार आहे. विकासाच्या आशा आणि स्थानिकांच्या शंकांदरम्यान उभा असलेला हा प्रकल्प प्रशासनासाठी मोठी कसोटी ठरेल..प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये११.२५ हेक्टर क्षेत्रावर घाटांची उभारणी२२ शेतकरी कुटुंबांची जमीन संपादन प्रक्रियेत१४८ कोटी रुपयांच्या खर्चातून ४.२ किलोमीटर घाट२४ तासांत ५७ लाख भाविकांसाठी स्नानव्यवस्थामार्च २०२७ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश४.२ किलोमीटरचे घाट.श्री चंद्रघाट ते प्रयागतीर्थ या दरम्यान वाहत्या नदीच्या डाव्या आणि उजव्या काठावर सुमारे ४.२ किलोमीटर लांबीचे घाट उभारले जाणार आहेत. या घाटांवर २४ तासांत तब्बल ५७ लाख भाविकांना दर्शन व स्नानाचा लाभ घेता येईल, अशी व्यवस्था प्रस्तावित आहे. घाट उभारल्यावर भाविक फक्त धार्मिक विधीपुरते मर्यादित न राहता पर्यटनाच्या दृष्टीने परिसरात फेरफटका मारतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पेगलवाडी ते पहिनेदरम्यानचा निसर्गरम्य पट्टा पर्यटकांना आकर्षित करतो. या नैसर्गिक संपदेचा लाभ स्थानिकांना मिळावा, हा या योजनेमागील महत्त्वाचा हेतू आहे..America Iran Dispute : अमेरिका-इराण तणाव शिगेला; अमेरिकी तळांवर हल्ल्याचा इराणचा इशारा; ट्रम्प यांचीही धमकी.शहराच्या मध्यवर्ती भागातील घाटांची ही अवस्था असेल, तर शहराबाहेरील नव्या घाटांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती करणे पालिका प्रशासनाला शक्य होईल का? असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. कुंभमेळा प्राधिकरण काम पूर्ण करून निघून जाईल. मात्र, पुढील दशकभर या घाटांचे संगोपन स्थानिक प्रशासनालाच करावे लागेल. त्याचा ताण शेतकरी व ग्रामस्थांवर येईल.- कुसुमबाई कडलग, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.