Trimbakeshwar Land Acquisition : त्र्यंबकमध्ये जमिनीला सोन्याचा भाव, पण सरकार देतंय कवडीमोल मोबदला; शेतकरी आक्रमक!

किरण कवडे - नाशिक: त्र्यंबकेश्वर पालिकेच्या हद्दीत जमीन म्हणजे अक्षरशः सोन्याचा भाव. विशेषतः मुख्य रस्त्यालगतच्या जागांना १५ ते २० लाख रुपये प्रतिगुंठा असा बाजारभाव मिळतो. अशा पार्श्वभूमीवर शासनाने अवघे २६ हजार रुपये प्रतिगुंठा मोबदला निश्चित केल्याने जमीनमालकांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. बाजारमूल्य आणि शासकीय दर यातील प्रचंड तफावत प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे करीत आहे..प्रयागतीर्थ परिसरातील ११.२५ हेक्टर जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत प्रशासनाने रेडीरेकनर दराचा आधार घेतला. रेडीरेकनर दर ठरविताना मागील काही वर्षांतील खरेदी-विक्री व्यवहारांचा अभ्यास केला जातो. व्यवहारांमध्ये शासकीय कागदपत्रांवर किती किंमत दाखविण्यात आली आहे, यावरून अधिकृत दर निश्चित केला जातो. संबंधित जमीन ‘ग्रीन झोन’मध्ये येत असल्याने तिचा दर १३३ रुपये प्रतिचौरस मीटर असा ठरविण्यात आला. त्यानुसार प्रतिगुंठा सुमारे २६ हजार रुपये इतका मोबदला जमीनमालकांना देण्यात येणार आहे..प्रत्यक्षात बाजारात या जागेचा भाव १५ लाख रुपये प्रतिगुंठ्यापर्यंत जात असताना शासनाचा दर मात्र अवघा २५-२६ हजार रुपये असल्याने मोठी आर्थिक दरी निर्माण झाली आहे. वाढीव पाचपट मोबदला देण्याचा पर्याय विचारात घेतला, तरीही प्रतिगुंठा एक ते सव्वा लाख रुपये इतक्याच मर्यादेत रक्कम पोहोचू शकते. त्यामुळे ही तफावत भरून काढणे सोपे नसल्याचे स्पष्ट होते..प्रशासनाच्या मते, शासकीय दरापेक्षा अधिक दर देण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. मात्र, जमीनमालकांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे. जमीनमालकांसाठी एक पर्याय खुला आहे. प्रथम शासकीय दरानुसार रक्कम स्वीकारायची आणि त्यानंतर वाढीव मोबदल्यासाठी लवादाकडे अपील दाखल करायचे. न्यायप्रक्रियेच्या माध्यमातून अधिक रक्कम मिळविण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कायदेशीर पर्यायांचा विचार करावा, असे प्रशासनाचे मत आहे..गोदावरी नदी प्रवाही राहिली, तर नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या घाटांवर भाविकांना स्नान करता येईल. अन्यथा घाट परिसर मोकाट जनावरांचा अड्डा बनण्याची भीती स्थानिक नागरिक व्यक्त करतात. पूर्वी काही ठिकाणी नदीपात्र कोरडे पडल्याने अस्वच्छता वाढल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे नदी कायमस्वरूपी प्रवाही ठेवणे ही केवळ धार्मिक नव्हे, तर पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची बाब आहे..या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासन, जमीनमालक आणि नागरिक यांच्यात समन्वय आवश्यक ठरत आहे. एकीकडे कुंभमेळ्यासारख्या जागतिक धार्मिक सोहळ्याची तयारी, तर दुसरीकडे जमीन संपादनाचा वाद या दोन्ही टोकांच्या प्रश्नांमध्ये तोल सांभाळणे प्रशासनासाठी कसोटीचे ठरत आहे.विशेष मालिकेच्या या तिसऱ्या भागातून प्रयागतीर्थ भूखंड संपादनातील आर्थिक वास्तव, कायदेशीर पर्याय आणि नदी प्रवाही प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित होते. आगामी काळात प्रशासन कोणता तोडगा काढते आणि जमीनमालकांची भूमिका काय राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Pune Mumbai Express Way: मिसिंग लिंक लवकरच सुरू होणार, तारीख आली समोर; वेळ वाचणार.३०० कोटींच्या नदीप्रवाही योजनेचा ध्यासया संपादन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने नदी प्रवाही ठेवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. गोदावरी नदी बाराही महिने प्रवाही राहावी, यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. गौतमी-गोदावरी धरणातून सुमारे २९० कोटी रुपयांच्या खर्चाने आठ किलोमीटर लांबीची पाइपलाईन टाकण्यात येत आहे. हे पाणी शहरातील अहिल्यासागर बंधाऱ्यात सोडण्यात येईल. काम सुरू असून, कुंभमेळ्यापूर्वीच त्र्यंबकेश्वर शहरात पाणी पोहोचविण्याचे नियोजन आहे..शासकीय दरापेक्षा अधिक दर देण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी आम्ही सर्व पर्यायांचा शोध घेत आहोत.- शेखर सिंह, आयुक्त, कुंभमेळा प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.