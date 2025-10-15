Nashik Trimbakeshwar Road : नाशिक-त्र्यंबक रस्ता: 'एनएमआरडीए'चा हातोडा चालणारच! दिवाळीपर्यंत केवळ 'राहत्या घरांना' अभय

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याच्या निर्णयावर ‘एनएमआरडीए’ ठाम असून, त्यांनी बुधवार (ता. १५)पासून कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीपर्यंत राहत्या घरांना अभय देण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्त जलज शर्मा यांनी शिष्टमंडळाला दिले. त्यामुळे या कारवाईवरून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. .कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्ता सहापदरी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पिंपळगाव बहुला ते पेगलवाडी या भागातील व्यावसायिक व शेतकऱ्यांना नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) सात दिवसांची नोटीस बजावली होती. त्याची मुदत सोमवारी (ता. १३) संपल्यावर आता प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होत आहे. .शेतकरी व व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांची भेट घेतली. त्यांनी कारवाईला दिवाळीपर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेशही दिले. पण, कारवाई स्थगित करण्यास आयुक्तांनी नकार दिला आहे. तूर्त राहत्या घरांना अभय मिळणार असून, दिवाळीनंतर त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते..माजी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर यांच्यासह शिष्टमंडळाने मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळी आयुक्त शर्मा यांची भेट घेत कारवाई दिवाळीपर्यंत स्थगित करण्याची मागणी केली. मात्र, व्यावसायिकांवर हातोडा चालविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. या कारवाईविरोधात महिलांनी ‘एनएमआरडीए’च्या कार्यालयासमोर दिवसभर धरणे आंदोलन केले. बुधवारी या महिला पुन्हा कार्यालयासमोर येणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले..संरक्षणमंत्र्यांचा त्र्यंबकेश्वर दौरा रद्दसंरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या दोनदिवसीय संभाव्य दौऱ्यात त्र्यंबकेश्वरचा समावेश होता. पोलिसांना या संदर्भातील सूचनाही मिळाली होती. मात्र, नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगतच्या कारवाईला बुधवारी (ता.१५) सुरुवात होत असल्याने मंत्र्यांना शेतकरी व व्यावसायिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे मंत्री सिंह यांचे त्र्यंबकराजाचे दर्शन लांबणीवर पडल्याची चर्चा आहे..Mumbai Traffic: १२ तास ट्रॅफिक जाम! मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर रात्रभर वाहतूक कोंडी, प्रवाशांचे हाल.मुख्यमंत्र्यांच्या हाती निर्णयशेतकरी व व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांची भेट घेतली. मात्र, त्यांनी कारवाईला स्थगिती देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. मुख्यमंत्रीच हा निर्णय घेतील, त्यामुळे त्यांना भेटण्याची सूचना त्यांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस हे शिष्टमंडळाला न भेटल्याने कारवाईला अधिक गती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.