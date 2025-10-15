नाशिक

Nashik Trimbakeshwar Road : नाशिक-त्र्यंबक रस्ता: 'एनएमआरडीए'चा हातोडा चालणारच! दिवाळीपर्यंत केवळ 'राहत्या घरांना' अभय

NMRDA Firm on Demolition Drive Along Trimbakeshwar Road : नाशिक ते त्र्यंबकेश्‍वर रस्त्यावरील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याच्या एनएमआरडीएच्या निर्णयाविरोधात संतप्त शेतकरी आणि व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, तर महिलांनी 'एनएमआरडीए' कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: त्र्यंबकेश्‍वर रस्त्यावरील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याच्या निर्णयावर ‘एनएमआरडीए’ ठाम असून, त्यांनी बुधवार (ता. १५)पासून कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीपर्यंत राहत्या घरांना अभय देण्यात येईल, असे आश्‍वासन आयुक्त जलज शर्मा यांनी शिष्टमंडळाला दिले. त्यामुळे या कारवाईवरून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

