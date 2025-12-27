Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सजणार! आध्यात्मिक वारसा आणि आधुनिकतेचा होणार संगम

नाशिक: आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक व त्र्यंबकेश्वर शहरांचे सर्वांगीण सौंदर्यीकरण करण्यात येणार असून, या उपक्रमातून जिल्ह्याच्या आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व पौराणिक वारशाचे प्रतिबिंब ठळकपणे उमटविले जाणार आहे..सिंहस्थ ध्वजारोहणापूर्वी हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले असून, त्यासाठी कलावंत, तज्ज्ञ, वास्तुविशारद व अभियंत्यांनी पुढे येऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन सिंहस्थ- कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे..सिंहस्थ- कुंभमेळ्यानिमित्त देश-विदेशातून येणाऱ्या लाखो भाविकांना नाशिक व त्र्यंबकेश्वरचे सौंदर्य आणि समृद्ध वारसा अनुभवता यावा, या हेतूने कुंभमेळा प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुषंगाने शुक्रवारी (ता.२६) प्राधिकरणाच्या सभागृहात आयुक्त शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली..बैठकीला महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, इगतपुरीचे प्रांताधिकारी पवन दत्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंते राहुल पाटील व नवनाथ सोनवणे, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंता स्नेहल पगार यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व कलावंत उपस्थित होते..आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले की, सौंदर्यीकरणाच्या माध्यमातून भाविकांना अध्यात्माबरोबरच नाशिक जिल्ह्याच्या समृद्ध वारशाचे दर्शन घडविले जाणार आहे. सिंहस्थ ध्वजारोहणापूर्वी सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी सुसूत्र व कालबद्ध नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या माध्यमातून सौंदर्यीकरणाची कामे राबविण्यात येतील. यासाठी कलावंत व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे..शिल्पकला व लोककलेचा सर्जनशील वापरनाशिक व त्र्यंबकेश्वर शहरांचे सौंदर्य वाढविताना ते दीर्घकाळ आकर्षक राहील, याची विशेष काळजी घेतली जाणार आहे. सुशोभिकरणासह प्रकाशयोजना, हिरवेगार पट्टे, भित्तिचित्रे, सांस्कृतिक वैभवाची आकर्षक मांडणी करण्यात येईल. स्वच्छतेवर भर देतानाच प्रदर्शनी, शिल्पकला व लोककलेचा प्रभावी वापर करून सौंदर्यीकरण अधिक अर्थपूर्ण केले जाणार आहे. संवादातून योग्य ठिकाणांची निश्चिती करण्यात येईल, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले..Miraj Election : मिरज प्रभागात भाजपसमोर कडवी लढत; काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता.शहरांचा होणार सर्वांगीण कायापालटसौंदर्यीकरणाच्या कामात नाशिक व त्र्यंबकेश्वर रेल्वेस्थानक, त्र्यंबकेश्वरचा दर्शन पथ, नाशिकचा रामकाल पथ, दोन्ही शहरांकडे जाणारे प्रमुख मार्ग, विमानतळ, उड्डाणपूल व प्रवेशद्वारांचा कायापालट केला जाणार आहे. याशिवाय नदीघाट, तात्पुरती निवास व्यवस्था, बसस्थानके व ऐतिहासिक वास्तू यांचेही शास्त्रोक्त पद्धतीने, उपलब्ध साधनसामुग्रीचा वापर करून सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.