नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सजणार! आध्यात्मिक वारसा आणि आधुनिकतेचा होणार संगम

Large-Scale Beautification Planned for Nashik and Trimbakeshwar : आगामी सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक व त्र्यंबकेश्वर शहरांचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी प्राधिकरण, महापालिका, तज्ज्ञ व कलावंतांची बैठक पार पडली.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक व त्र्यंबकेश्वर शहरांचे सर्वांगीण सौंदर्यीकरण करण्यात येणार असून, या उपक्रमातून जिल्ह्याच्या आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व पौराणिक वारशाचे प्रतिबिंब ठळकपणे उमटविले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Development
Project
trimbakeshwar
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com