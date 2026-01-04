नाशिक

Trimbakeshwar Kumbh Mela : कुशावर्त कुंडाचा कायापालट! अवघ्या ३ तासांत पाणी शुद्ध करणारी यंत्रणा होणार कार्यान्वित

Kushavart Cleaning System to Be Upgraded with CSR Support : त्र्यंबकेश्‍वर येथे काही कामे सुरू करण्यात आली असून, आणखी काही कामे करण्यासाठी पाच कोटींची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुरातत्त्व विभागाकडून त्र्यंबकेश्‍वर येथे काही कामे सुरू करण्यात आली असून, आणखी काही कामे करण्यासाठी पाच कोटींची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. या कामात कुशावर्तचा भाग दोन व भाग तीन तसेच इतरही मंदिरे व तीर्थांच्या जीर्णोद्धाराच्या कामांचा समावेश आहे. मुख्यत्वेकरून कुशावर्त याठिकाणी शाहीस्नान होते. त्याचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे.

