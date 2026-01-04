Trimbakeshwar Kumbh Mela : कुशावर्त कुंडाचा कायापालट! अवघ्या ३ तासांत पाणी शुद्ध करणारी यंत्रणा होणार कार्यान्वित

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुरातत्त्व विभागाकडून त्र्यंबकेश्वर येथे काही कामे सुरू करण्यात आली असून, आणखी काही कामे करण्यासाठी पाच कोटींची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. या कामात कुशावर्तचा भाग दोन व भाग तीन तसेच इतरही मंदिरे व तीर्थांच्या जीर्णोद्धाराच्या कामांचा समावेश आहे. मुख्यत्वेकरून कुशावर्त याठिकाणी शाहीस्नान होते. त्याचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. .गेल्यावेळच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात कुशावर्त कुंड शुद्ध करण्यासाठी जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारला होता. मात्र, सिंहस्थ कुंभमेळ्यानंतर या प्रकल्पाचे वीजबिल प्रलंबित राहिल्याने तो बंद पडला आणि त्याच खराब पाण्यात स्नान करण्याशिवाय भाविकांना पर्याय उरला नाही. या पार्श्वभूमीवर येत्या सिंहस्थात कुंभमेळा प्राधिकरणाने त्यावर तोडगा शोधला आहे. संपूर्ण कुशावर्त कुंड अवघ्या तीन तासांत स्वच्छ करणारी यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात येणार आहे. .त्या पार्श्वभूमीवर कुशावर्त कुंड शुद्धीकरण प्रकल्प एका खासगी कंपनीच्या ‘सीएसआर’ निधीतून उभारण्यात येणार असून, त्याची देखभालही पुढील दोन कुंभमेळे अर्थात, २५ वर्षांपर्यंत बघणार आहे. त्यामुळे यापुढे स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता राहणार आहे. कंपनीच्या ‘सीएसआर’ उपक्रमांतर्गत या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाची तयारी केली आहे. हे काम तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले आहेत. पुरातत्त्व विभागाने सुरू केलेले काम आणि कुंभमेळा प्राधिकरणाची जोड त्याला मिळाल्याने हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होणार आहे..‘पुरातत्त्व’कडून ही कामे होणारत्र्यंबकेश्वरमध्ये कुशावर्त, बल्लाळेश्वर, त्रिगुणेश्वर ही स्थळे संरक्षित आहेत. कुशावर्त तीर्थाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तशीच येथे नवीन काही कामेही प्रस्तावित आहेत. त्यात मुख्य मंदिराच्या मागील बाजूस असलेले जुने कुशावर्त कुंड, चोखोबा मंदिर, गंगासागर तलाव, बिल्वतीर्थ, इंद्रतीर्थ, मुकुंद तीर्थ, गौतमेश्वर तलाव, गौतमेश्वर मंदिर आणि प्रयागतीर्थ यांच्या कामांचा समावेश आहे..PCMC Election : पिंपरी-चिंचवडला चिन्हवाटपाने रंगत; अपक्षांची ऑटो रिक्षा, कपबशी, पुस्तक, नारळला पसंती.त्र्यंबकेश्वरमधील काही कामे करण्यासाठी शासनाकडून सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून आणखी पाच कोटी रुपये अपेक्षित असून, त्र्यंबकेश्वरातील कुशावर्त तीर्थकुंड भाग दोन-तीनसाठी तसेच काही मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी ते खर्च होणार आहेत.- अमोल गोटे, सहायक संचालक, पुरातत्त्व आणि संग्रहालय विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.