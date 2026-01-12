Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक सज्ज! भाविकांसाठी वाहनतळ ते घाटापर्यंत अखंड बससेवा

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. या भाविकांसाठी वाहनतळ ते नदीघाटांपर्यंत तसेच विविध मार्गांवर अखंड शटल बससेवा चालविण्याचा एकमुखी निर्णय प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला. .सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे रविवारी (ता. ११) सिंहस्थ कुंभमेळ्यात वाहतूक व्यवस्थेच्या तयारीच्या अनुषंगाने या क्षेत्रातील भागधारकांची बैठक झाली. प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रवासी वाहतुकीसंदर्भात वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली. भाविकांच्या सोयीसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. शहराच्या शेवटच्या टोकापर्यंत दळणवळण व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासह वाहतुकीप्रसंगी नियमांचे काटेकारेपणे पालन करण्यात यावे, अशा सूचना अधिकाऱ्यांनी केल्या..बैठकीस राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे विभागीय वाहतूक अधिकारी किरण भोसले, सहाय्यक पोलिस आयुक्त (वाहतूक) अद्विता शिंदे, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सचिन बोधले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजश्री गुंड यांच्यासह विविध अधिकारी व नाशिक जिल्हा परिवहन संघटना, टूर अॅन्ड ट्रॅव्हल्स व्यावसायिक, रिक्षा संघटना, कारभाडे सेवा व खासगी बसचालक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..सोयी-सुविधा द्याव्यातप्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेत बसस्थानकांवरील थांब्यावर सोयी-सुविधा पुरविण्यात याव्यात, अशा सूचना उपस्थितांनी केल्या. रिक्षाचालकांसाठी प्रशिक्षण द्यावे. त्यामध्ये प्रवासी सुरक्षा, मार्ग, शिस्त, भाविकांशी सुसंवाद, वाहतूक नियमांचे पालन आणि परवाना नियमावली यासंदर्भात प्रशिक्षणात मार्गदर्शन करावे. परवाने, नोंदणी व आवश्यक कागदपत्रांबाबत सुलभता निर्माण करणारी यंत्रणा या उपक्रमाशी जोडावी, अशी मागणी वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली..Nagpur News: माँसाहेब जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळा; मातृतीर्थावर लाखो जिजाऊ भक्तांची उपस्थिती; जिजाऊसृष्टी येथे शिवधर्म ध्वजारोहण!.वाहतुकीसाठी आराखडाअमृतस्नानाच्या कालावधीत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अखंड राखण्यासाठी औषधे, दूध, भाजीपाला आणि अन्य आवश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र मालवाहतूक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी समन्वय साधण्यात येणार आहे. दरम्यान, वाहतूक व मार्ग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करताना मार्ग बदल, रस्ते बंदीची माहिती तातडीने मिळावी, अशीही सूचना यानिमित्ताने करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.