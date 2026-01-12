नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक सज्ज! भाविकांसाठी वाहनतळ ते घाटापर्यंत अखंड बससेवा

Continuous Shuttle Bus Service for Kumbh Devotees : नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली वाहतूक नियोजनाबाबत बैठक पार पडलेली. या बैठकीत पोलीस, आरटीओ आणि वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी भाविकांच्या सोयीसाठी विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. या भाविकांसाठी वाहनतळ ते नदीघाटांपर्यंत तसेच विविध मार्गांवर अखंड शटल बससेवा चालविण्याचा एकमुखी निर्णय प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

