Nashik Kumbh Mela : काय आहे 'त्रिखंडी योग'? ज्याच्यामुळे यंदाचा कुंभमेळा ठरणार ऐतिहासिक आणि फलदायी

नाशिक: नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात यंदा एक अत्यंत दुर्मिळ असा त्रिखंडी योग जुळून येत असून, हा योग तब्बल ७१ वर्षांनंतर येत आहे. गुरू ग्रह सिंह राशीत तीन वेळा प्रवेश करणार असल्याने हा विशेष योग निर्माण झाला असून, त्यामुळे यंदाचा कुंभमेळा २२ महिने चालणार आहे..सिंहस्थ कुंभमेळा ३१ ऑक्टोबर २०२६ पासून प्रारंभ होणार असून, २०२८ पर्यंत अमृतस्नानाची पर्व असतील. गुरू ग्रह सिंह राशीतून तीन वेळा बाहेर जाणार व पुन्हा प्रवेश करणार असल्यामुळे ध्वज तीन वेळा खाली उतरवला जाणार असून, त्यानुसार तीन वेळा ध्वजारोहण होणार आहे. हा योग केवळ खगोलशास्त्रीय नव्हे, तर आध्यात्मिक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात नाशिक- त्र्यंबकेश्वर ही केवळ स्नानस्थळे न राहता धर्मसभा, शास्त्रार्थ, प्रवचन, हरिनाम सप्ताह आणि योग- ध्यान शिबिरांची केंद्रे बनतात. विविध आखाड्यांचे विधी, ध्वजारोहण आणि संप्रदायातील संवाद यामुळे कुंभमेळा हा अखिल भारतीय आध्यात्मिक एकतेचे प्रतीक ठरतो. ग्रहयोग, गोदावरीचा पवित्र प्रवाह, शिवतत्त्व आणि नाथपरंपरेची साधना या सर्वांचा संगम म्हणजे नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा आहे. .यंदाचा त्रिखंडी योग हा या परंपरेत नवा अध्याय ठरणार असून, हा कुंभमेळा धार्मिकच नव्हे तर आध्यात्मिक इतिहासातही अढळ स्थान मिळवणारा पर्वकाळ ठरणार आहे. या दीर्घकालीन कुंभमेळ्यात शाही व अमृतस्नान, अखंड हरिनाम सप्ताह, प्रवचनमाला, योग- ध्यान शिबिरे, वेदपाठ, धर्मसभा, आखाड्यांचे विधी आणि विविध आध्यात्मिक कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर होणार आहेत. .त्यामुळे नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा हा श्रद्धा, साधना आणि संस्कृतीचा महासंगम ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. हा कुंभमेळा धार्मिकच नव्हे तर आध्यात्मिक इतिहासात नोंद घेण्याजोगा पर्वकाळ ठरणार आहे..त्रिखंडी योगाची प्रमुख वैशिष्ट्येहा कुंभमेळा १३ महिन्यांऐवजी २२ महिन्यांचा असेल, जो तीन टप्प्यांमध्ये विभागला जाईल. यात अनेक अमृतस्नानाचे पर्व असतील, ज्यात ३१ ऑक्टोबर २०२६ ला ध्वजारोहणाने सुरुवात होऊन विविध तारखांना महत्त्वाची स्नाने होतील. २ ऑगस्ट २०२७ ला पहिले मुख्य स्नान होईल. गुरू ग्रह सिंह राशीत तीन वेळा प्रवेश करीत असल्याने हा दुर्मिळ योग जुळला आहे. असा योग नाशिक- त्र्यंबकेश्वरमध्ये ७१ वर्षांनी येत आहे, त्यामुळे याला विशेष महत्त्व आहे..Pune Police officer End Life : पोलीस अधिकाऱ्याने लॉजवर संपवले जीवन, पुण्यात धक्कादायक घटना .त्रिखंडी योग असलेला सिंहस्थ कुंभमेळा हा साधना, तपश्चर्या आणि आत्मोद्धाराचा विशेष कालखंड आहे. तीन टप्प्यांत गुरूचा संयोग मिळत असल्याने साधू-संत, आखाडे आणि भाविकांसाठी हा कुंभमेळा आध्यात्मिक उंची गाठण्याची दुर्मिळ संधी ठरेल.- आचार्य सुभेदानंद महाराजगुरू ग्रहाचा सिंह राशीत तीन वेळा प्रवेश होणे ही अत्यंत दुर्मिळ खगोलीय घटना आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्याचे कालखंड, अमृतस्नानाच्या मंगल वेळा आणि धार्मिक विधींना विशेष फलदायी योग प्राप्त होतो. हा कुंभमेळा केवळ कालमर्यादेतच नव्हे, तर आध्यात्मिक प्रभावातही ऐतिहासिक ठरणार आहे.-अमोल किरपेकर गुरुजी, ज्योतिष्याचार्य.