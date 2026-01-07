नाशिक

Nashik Kumbh Mela : काय आहे 'त्रिखंडी योग'? ज्याच्यामुळे यंदाचा कुंभमेळा ठरणार ऐतिहासिक आणि फलदायी

Rare Trikhanda Yoga After 71 Years : नाशिक–त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात ७१ वर्षांनंतर जुळून आलेल्या दुर्मिळ त्रिखंडी योगामुळे २२ महिन्यांचा दीर्घ आध्यात्मिक पर्वकाळ अनुभवायला मिळणार आहे.
नाशिक: नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात यंदा एक अत्यंत दुर्मिळ असा त्रिखंडी योग जुळून येत असून, हा योग तब्बल ७१ वर्षांनंतर येत आहे. गुरू ग्रह सिंह राशीत तीन वेळा प्रवेश करणार असल्याने हा विशेष योग निर्माण झाला असून, त्यामुळे यंदाचा कुंभमेळा २२ महिने चालणार आहे.

