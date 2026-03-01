Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी नाशिक सज्ज! १० हजार स्वयंसेवक आणि होमगार्ड्स सांभाळणार भाविकांच्या सुरक्षेची धुरा

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देश-विदेशातून येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांच्या सुरक्षिततेला शासन-प्रशासनाकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. प्रमुख अमृत स्नान व पर्वणींना होणारी गर्दी लक्षात घेत सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांच्या मदतीला होमगार्ड्स, दहा हजार स्वयंसेवक तैनात करण्यात येणार आहेत..प्रयागराजच्या महाकुंभमेळ्यात मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी गर्दी केली. त्यामुळे महाकुंभमेळ्याचा अनुभव पाहता नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गर्दी नवा उच्चांक गाठेल, असा अंदाज आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भाविकांची सुरक्षितता, नदीघाटांची क्षमता आणि गर्दीचे नियोजन अशा तिन्ही आघाड्यांवर कुंभमेळा प्राधिकरण कार्यरत आहे. त्यातून कुंभमेळा सुरळीत, सुनियोजित व निर्विघ्न पार पाडताना येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाकडून सूक्ष्म तयारी केली जात आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील प्रमुख तीन अमृतस्नानांना एक कोटी भाविक हजेरी लावतील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. त्यामुळे या कालावधीत अनुचित प्रकार टाळण्यासह वाहतूक नियोजनासाठी जिल्ह्यातील पोलिसांच्या मदतीला अन्य जिल्ह्यांतील पोलिस तैनात करण्यात येणार आहेत. मात्र, संभाव्य गर्दीचा विचार करता पोलिसांच्या मदतीला गृहरक्षक दल, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे ५०० आपदा मित्र, तसेच १० हजार स्वयंसेवक तैनात करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. .त्यासाठी शैक्षणिक व स्वयंसेवी संस्था, युवा गट आणि नोंदणीकृत संस्थांद्वारे स्वयंसेवकांना एकत्रित करण्यात येईल. स्वयंसेवकांची किमान सेवा वचनबद्धता २५-३० दिवसांची असेल. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने या स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त दोन टक्के गुण (क्रेडिट पॉइंट्स) देण्याचा निर्णय घेतला आहे..दरम्यान, प्रशिक्षित स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून यात्रेकरूंच्या सोयी सुधारण्यासाठी शिस्तबद्ध, प्रशिक्षित व स्थानिकस्तरावर रुजलेली समर्थन प्रणाली तयार करण्यासाठी प्राधिकरण प्रयत्नशील आहे. सुरक्षेसाठी यांची मदत पोलिस, गृहरक्षक दल, नागरी संरक्षण दल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा मित्र..प्रशिक्षण मॉडेलची निर्मितीसिंहस्थातील स्वयंसेवकांसाठी वर्तणुकीय प्रशिक्षण, गर्दीचे मानसशास्त्र, आपत्कालीन प्रतिसाद प्रोटोकॉल, संवाद कौशल्ये, सांस्कृतिक संवेदनशीलता आणि पर्यटन जागरूकता यांचा समावेश असलेले एक संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार करण्यात येईल. स्वयंसेवकांना अमृतस्नानाच्या दिवसांच्या व्यवस्थापनासह दिशा निर्देश आणि माहिती समर्थनासाठी मदत करण्यासाठी, हरवलेल्या व सापडलेल्या परिस्थितीत समन्वय साधण्यासाठी आणि देखरेखीखाली मूलभूत प्रथम प्रतिसाद समर्थन प्रदान करण्यासाठीचे मार्गदर्शन केले जाईल..Motala News : अक्षता टाकण्यापूर्वीच वरपित्याचा मृत्यू..! माजी सैनिकांची मानवंदना; परिसरात हळहळ.विविध पातळ्यांवर प्रशिक्षणकुंभमेळ्यातील प्रशिक्षणासाठी मास्टर ट्रेनर्सची निवड केली जाईल. ट्रेनर्समार्फत गर्दी व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद क्षमता मजबुतीसाठी गृहरक्षक दल व नागरी संरक्षण दलाच्या स्वयंसेवकांना व्यापक चौकटीत एकत्रित केले जाईल. त्यांची भूमिका सहायक स्वरूपाची असेल. रांगेचे नियमन, निर्वासन समर्थन आणि उच्च घनतेच्या परिस्थितीत समन्वय साधणे, आपत्तीत मदत करणे, गर्दीचे नियोजन, आग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अशा विविध पातळ्यांवर या सर्वांना प्रशिक्षण दिले जाईल. कुंभमेळ्यापूर्वी गर्दी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तयारी सुनिश्चितीसाठी मॉकड्रिलही घेतले जाईल, असे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.