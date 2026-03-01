नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी नाशिक सज्ज! १० हजार स्वयंसेवक आणि होमगार्ड्स सांभाळणार भाविकांच्या सुरक्षेची धुरा

Extensive Security Blueprint for Nashik–Trimbakeshwar Kumbh : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नदीपात्रात आणि गर्दीच्या ठिकाणी तैनात करण्यात येणारे स्वयंसेवक व सुरक्षा दले. शिस्तबद्ध नियोजनासाठी प्राधिकरणाने १० हजार स्वयंसेवकांच्या प्रशिक्षणाची तयारी सुरू केली आहे.
नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देश-विदेशातून येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांच्या सुरक्षिततेला शासन-प्रशासनाकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. प्रमुख अमृत स्नान व पर्वणींना होणारी गर्दी लक्षात घेत सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांच्या मदतीला होमगार्ड्‌स, दहा हजार स्वयंसेवक तैनात करण्यात येणार आहेत.

