Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला आता मिळणार वेग! कायमस्वरूपी अधिकारी मिळाल्याने विकासकामे मार्गी लागण्याची आशा

नाशिक: अवघ्या पावणेदोन वर्षांवर आलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन कागदोपत्री दिसत असले, तरी प्रभारी अधिकारी, निधीची कमतरता व नेत्यांच्या शह-काटशहमुळे मूर्त स्वरूप मिळत नव्हते. निविदा प्रक्रियेत असलेली कामे एवढीच कामांची प्रगती दिसून येत आहे; परंतु आता कायमस्वरूपी अधिकारी मिळाल्याने कुंभमेळ्याच्या विकासकामांना बळ व वेग मिळेल, अशी अपेक्षा नाशिककरांची आहे. दुसरीकडे आता शह-काटशहाच्या राजकारणात नेत्यांचेही खुंटे बळकट झाल्याने कुंभमेळ्याच्या कामांना अधिक पाठबळ मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही..२०२६-२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. कुंभमेळ्यासाठी शासनाने नुकतेच पहिल्या टप्प्यात पाच हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली. त्यातील जवळपास तीन हजार कोटींच्या कामांच्या निविदा निघाल्या. क्लब टेंडरिंग व अन्य आरोपांमुळे कुंभमेळ्याच्या कामांकडे संशयाने पाहिले जात असले तरी शासन स्तरावरून देखील कामे वाटपाबाबत ठोस भूमिका घेण्यात आली. .दुसरीकडे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी कामांची गुणवत्ता, दर्जा टिकविण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. दुसरीकडे कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने अधिकारी व नेत्यांमध्ये शह-काटशहाचे राजकारण सुरू झाले. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यानंतर कार्यकाळ निश्चित झाला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्यातून विकासाला अपेक्षित वेग व दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..अधिकाऱ्यांत सुप्त स्पर्धा, नेत्यांचे शह-काटशहनाशिक-त्र्यंबकेश्वरचा कुंभमेळा जागतिक पातळीवर पोहोचणार आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांबरोबरच अधिकाऱ्यांनाही छबी अधिक प्रकाशमान करण्याची संधी आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या अधिकारांच्या पदावर बसण्यासाठी रस्सीखेच सुरू होती. नाशिक महापालिका हद्दीत कुंभमेळा होणार असल्याने पालकसंस्था म्हणून महापालिकेच्या आयुक्तपदासाठी चुरस होती. .राहुल कर्डिले यांच्या नियुक्तीनंतर त्याच रात्रीतून सूत्रे हलली व आयुक्तपदाचा पदभार घेण्यापूर्वीच एनएमआरएडीच्या आयुक्त मनीषा खत्री यांची आयुक्तपदावर वर्णी लागली. अर्थात खत्री यांनी ज्या पद्धतीने सूत्रे हाती घेतली ती पद्धत काहींच्या पचनी पडली नाही. त्यामुळे दोन अतिरिक्त आयुक्त असतानाच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या केडरच्या तिसऱ्या अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांची बदली नाशिक महापालिकेत झाली. विशेष म्हणजे, याच नायर यांच्याकडे सिंहस्थ कुंभमेळा आयुक्तपदाचा प्रभारी कार्यभार देण्यात आल्याने महापालिका आयुक्तांपेक्षा अतिरिक्त आयुक्त नायर भारी पडल्या..महापालिकेला ठेवले बाजूलाकुंभमेळ्याची बहुतांश कामे नाशिक महापालिकेऐवजी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्मार्ट सिटी, रस्ते विकास प्राधिकरणाकडून होत असल्याने सोईस्कररीत्या महापालिकेला बाजूला ठेवण्यात शासनस्तरावरील काही नेत्यांना यश आले. विशेष म्हणजे, महापालिकेमार्फत होणाऱ्या कामांवर देखील नियंत्रण ठेवण्यासाठी परसेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. .Nagar Panchayat Reservation: नगरपंचायतीच्या आरक्षणाने राजकीय आखाडा सज्ज; नागपूर जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवर चर्चांना उधाण...त्यामुळे कुंभमेळ्याचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा जशी अधिकाऱ्यांमध्ये टोकाला गेली तशी राज्यस्तरावरील नेत्यांमध्ये देखील टोकाला गेल्याचे दिसून आले. अधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बदल्यांमध्ये कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांचा वरचष्मा दिसत असला तरी कुंभमेळ्याचा प्रशासकीय पातळीवरचा सुकाणू मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच हातात राहणार असल्याचे दिसून येत आहे. अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा कार्यकाळ लक्षात घेता सिंहस्थ कामांची दिशा देखील आता निश्चित झाल्याचे मानले जात आहे.