Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला आता मिळणार वेग! कायमस्वरूपी अधिकारी मिळाल्याने विकासकामे मार्गी लागण्याची आशा

Singhstha Kumbh Mela 2026-27: ₹5000 Crore Project Approval : नाशिकमध्ये २०२६-२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनाला कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर आता गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अवघ्या पावणेदोन वर्षांवर आलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन कागदोपत्री दिसत असले, तरी प्रभारी अधिकारी, निधीची कमतरता व नेत्यांच्या शह-काटशहमुळे मूर्त स्वरूप मिळत नव्हते. निविदा प्रक्रियेत असलेली कामे एवढीच कामांची प्रगती दिसून येत आहे; परंतु आता कायमस्वरूपी अधिकारी मिळाल्याने कुंभमेळ्याच्या विकासकामांना बळ व वेग मिळेल, अशी अपेक्षा नाशिककरांची आहे. दुसरीकडे आता शह-काटशहाच्या राजकारणात नेत्यांचेही खुंटे बळकट झाल्याने कुंभमेळ्याच्या कामांना अधिक पाठबळ मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

