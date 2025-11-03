Agriculture News : बळीराजा हवालदिल! दिवाळीनंतरही मुसळधार पाऊस, त्र्यंबकेश्वरमध्ये भातशेतीचे मोठे नुकसान, पीक खाचरात सडले

टाकेदेवगाव: दिवाळी सणानंतर खरीप पिकाची काढणी सुरू असतानाच त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात आजमितीस मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पावसाने तुंबळधार लावल्याने तालुक्यातील देवगाव, टाके देवगाव परिसरातील भात पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून पाण्यानी भरलेल्या खाचरातील पिके सडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अचानकपणे विजेच्या कडकडाटासह येणाऱ्या पावसाने भात पिकांची वाट लावली असून बळिराजा हवालदिल झाला आहे..सलग सहा महिने झालेल्या पावसामुळे आधीच खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. आता उरलेले पीक वाचवण्यासाठी शेतकरी लगबगीने कापणी करीत असतानाच परतीच्या पावसाने खोडा घातला आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात पावसाने सुमारे १४०० ते १५०० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. .पावसाने शेतात कापून ठेवलेल्या परिपक्व खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे शेतात कापून ठेवलेले पीक वाया जाण्याच्या भीतीने तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल झालेले आहेत. सद्यःस्थितीत भातशेतीच्या कापणी झोडणीच्या हंगामास प्रारंभ झाला आहे. .मात्र, दररोज होत असलेल्या पावसामुळे खाचरात असलेल्या पावसामुळे कापणीच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. वाढती महागाई, शेतमजुरी, खते, बि-बियाणे यांचे वाढते दर तसेच शेती क्षेत्राला बसत असलेला नैसर्गिक आपत्तीचा फटका आदी कारणांमुळे भातशेती पिकविणे परवडत नसताना केवळ वडिलोपार्जित व्यवसाय व भातशेती वाया जाऊ नये यासाठी शेतकरीवर्ग भातशेतीचे पीक घेत आहेत. परंतु शेती क्षेत्रावर येणाऱ्या विविध संकटांचा विचार करता शेती करावी की नाही, या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे..या वर्षी पाऊस मे महिन्यात सुरू झाला. त्यामुळे मशागतीसह पेरण्यांवर परिणाम झाला. त्या नंतर समाधानकारक पाऊस पडल्याने तालुक्यातील खरीप पिके टुमदार झाली. मात्र, ऐन काढणीत पावसाने खो घातल्याने बळीराजावर मोठे संकट ठाकले आहे. .तालुक्यातील शेतकऱ्यांची उपजीविकेचे आणि उत्पन्नाचेही पिक हातातून जाण्याची दुर्धर वेळ शेतकऱ्यांवर आलेली आहे.अशा परिस्थितीत सरकारने सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होऊ लागली आहे..Shirur Protest : शिरूरमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे संतप्त ग्रामस्थांचे रास्ता रोको आंदोलन.परतीच्या पावसाने अक्षरशः वाट लावली आहे. अवणांमध्ये पावसाचे तळे साचले असून, कापलेल्या पिकांची नासाडी झाली. त्यामुळे सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी, हीच अपेक्षा आहे.- नामदेव कोकाटे, शेतकरी, हट्टीपाडा (देवगाव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.