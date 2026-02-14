Trimbakeshwar News मोबदला नको, जमीन वाचवा! तळेगावच्या शेतकऱ्यांचे पालिकेसमोर ठिय्या आंदोलन

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर शहरातील कचरा तळेगाव शिवारात टाकण्याच्या निर्णयाविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. ‘आमचा स्पष्ट विरोध असतानाही प्रशासन पोलिस बळाचा वापर करून जागा ताब्यात घेत आहे,’ असा थेट आरोप शेतकऱ्यांनी केला. या निर्णयाविरोधात पालिकेसमोर शनिवार (ता. १४)पासून ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला..शहरापासून सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावर तळेगाव शिवारात पाच एकर जागेत डंपिंग ग्राउंड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी पालिकेने नगरसेवक अमोल कडलग यांची ४९ गुंठे, दीपक लोणारी यांची ६० गुंठे आणि गणेश कडलग यांची ८० गुंठे जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. प्रशासनाकडून ५४ हजार रुपये प्रतिगुंठा या दराने सुमारे १० कोटी आठ लाख रुपयांचा मोबदला जाहीर करण्यात आला असला, तरी संबंधित शेतकऱ्यांनी तो ठामपणे नाकारला आहे..‘मोबदला नव्हे, तर आमच्या जमिनीचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण महत्त्वाचे आहे. कचरा डेपोमुळे शेती, पाणी आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम होणार आहेत,’ असा संतप्त सूर शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला..शुक्रवारी (ता. १३) पोलिस बंदोबस्तात संबंधित ठिकाणी चारी खोदण्याचे काम सुरू करण्यात आले. या वेळी शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध नोंदविला. मात्र, पोलिसांच्या उपस्थितीत प्रशासनाने कारवाई सुरूच ठेवली. ‘पोलिस बळाचा वापर करून आमच्यावर अन्याय केला जात आहे,’ असा आरोपही स्थानिकांनी केला..दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला असून, आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. तळेगाव शिवारातील या निर्णयामुळे आता प्रशासन आणि शेतकरी आमने-सामने आले असून, येत्या काही दिवसांत हा संघर्ष आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत..प्रशासनाने एक दिवसासाठी पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केलेली होती. त्यानुसार एक अधिकारी व चार कर्मचारी यांचा बंदोबस्त दिवसभर देण्यात आला. त्यांच्या उपस्थितीत प्रशासनाने कचरा डेपोची आखणी केली.- महेश कुलकर्णी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, त्र्यंबकेश्वर.Mahashivratri 2026: साडेसातशे वर्षांपूर्वीचे पुरातन हेमाडपंथी शिवालय.संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला जाहीर झाला आहे. त्यांनी स्वीकारल्यास प्रशासनाला पुढील कार्यवाही करणे सोपे जाईल.- गणेश जाधव, तहसीलदार, त्र्यंबकेश्वरकचरा डेपोला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असताना प्रशासनाने बळाचा वापर करून काम सुरू केले. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, तसेच पालिकेसमोर शेतकरी उपोषण करतील.- अमोल कडलग, शेतकरी, तळवाडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.